En entrevista con Fox News, la líder opositora María Corina Machado respondió a la amenaza que sobre ella durante la noche de este miércoles lanzó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, de «apretarla» si Estados Unidos decide una acción contra el Gobierno de Nicolás Maduro en suelo venezolano.

«Todos (en Venezuela) estamos en peligro. Hay más de 800 presos políticos bajo condiciones inhumanas, torturados y lastimados. Pero Maduro está equivocado si piensa que esto nos va a detener», dijo la dirigente en el programa noticioso.

Machado calificó al régimen de Nicolás Maduro como «la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos» y un peligro para la estabilidad de la región, por lo que nuevamente agradeció el despliegue que Donald Trump activó en el Caribe cercano a Venezuela.

«En nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer al presidente Trump y a su administración por reconocer lo que está atravesando Venezuela», afirmó. Según la líder, el régimen de Maduro ha convertido al país en el epicentro de una «corporación narcoterrorista», con vínculos con actividades ilícitas que afectan no solo a Venezuela, sino también a Estados Unidos y América Latina.

«Se trata de salvar vidas, no solo venezolanas, sino también las del pueblo estadounidense», enfatizó.

El tiempo de Maduro se acabó

Machado señaló que Maduro está comenzando a entender que «el tiempo de la impunidad se acabó» y que está en su mejor interés aceptar la voluntad del pueblo venezolano, que, según ella, votó mayoritariamente en su contra en las elecciones del 28 de julio de 2025, cuya legitimidad sigue siendo cuestionada.

«Es tiempo de que Maduro se vaya», sentenció, destacando que la presión internacional y doméstica está acorralando al régimen. «Se siente como un animal enjaulado», agregó, en referencia al aumento de la represión en el país.

Añadió que la sociedad venezolana está más unida que nunca, «como ninguna otra en la región o el mundo», y que se está organizando para una transición ordenada y pacífica.

Machado detalló su plan para cuando Maduro deje el poder y aseguró que la oposición está preparada para tomar el control del gobierno, restablecer el orden, garantizar la seguridad y transformar a Venezuela en «el aliado más fuerte de Estados Unidos en la región» en temas de seguridad, energía y comercio.

También destacó que la salida de Maduro permitiría el retorno de millones de migrantes venezolanos, quienes, según mensajes en redes sociales, sueñan con celebrar la Navidad en su país.

«Sabemos exactamente qué hacer en las primeras 100 horas, los primeros 100 días, para encargarnos del territorio y las instituciones, y priorizar a la gente», afirmó.

En un tono esperanzador, Machado subrayó que la caída del régimen de Maduro tendría un efecto dominó en la región, que llevaría a la caída de los regímenes de Cuba y Nicaragua.

«Por primera vez en la historia, tendremos a las Américas libres del comunismo y la dictadura», aseguró. Machado calificó este escenario como un triunfo monumental para la seguridad y la prosperidad del hemisferio.