Diosdado Cabello, ministro del Interior, acusa a Estados Unidos de fabricar mentiras con el supuesto ataque en el mar Caribe contra una embarcación en la que, según Washington, murieron once presuntos miembros de la banda Tren de Aragua y traficantes de drogas.

Cabello calificó el incidente como un falso positivo para justificar un cambio de régimen y desacreditar al chavismo, y cuestionó la veracidad del video difundido el martes por EEUU y la falta de claridad sobre los hechos.

“El gobierno de Donald Trump no ha presentado ningún tipo de pruebas contundentes, luego de haber atacado a la embarcación que supuestamente portaba drogas y que, para variar, quieren vincularla a Venezuela”, dijo Cabello.

En su programa semanal en Venezolana de Televisión (VTV), el ministro señaló dudas sobre el número de víctimas y la ausencia de derecho a la defensa.

“La alharaca del sicariato comunicacional de María Corina Machado con la difusión del video en el que se vende un supuesto ataque militar, lo que ha hecho es hundirlos más. En Washington el video de pocos segundos lo que ha dejado es más preguntas que respuestas e incluso en medios de comunicación con AP y Washington Post han puesto en entredicho la veracidad de lo que vendieron ayer”, dijo.

Dijo que la supuesta operación en el Caribe quisieron venderla como una victoria política, cuando en realidad al relato “le faltan patas para ser medianamente confiable”. Agregó que desde la Casa Blanca este cuento no salió bien y que tamaña irresponsabilidad de Marco Rubio “puso en tela de juicio la seriedad y el funcionamiento de las instituciones que intervienen en materia de seguridad de los Estados Unidos”.

Advertencia a la oposición

Cabello también arremetió contra la líder opositora María Corina Machado, quien expresó apoyo a las acciones estadounidenses al argumentar que no van contra Venezuela, sino contra estructuras de narcotráfico.

El ministro la acusó de «desubicación» y advirtió: «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos».

En tono contundente, señaló que quienes respalden una intervención extranjera deberán asumir las consecuencias y reiteró que el Gobierno defenderá su posición.

Deportado estadounidense devuelto

En otro tema, Cabello reveló que Venezuela devolvió a EEUU a un ciudadano estadounidense deportado por error junto a 286 migrantes venezolanos. Según el ministro, el hombre, originario de Minnesota y con cuatro hijos, fue enviado a Caracas pese a no hablar español.

«Esto demuestra la falta de seriedad de la Administración de Trump», criticó Cabello, quien también cuestionó la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 250.000 venezolanos en Estados Unidos. Afirmó que fueron «engañados» para migrar y ahora enfrentan deportación.

El Ministerio de Interior informó este miércoles sobre la llegada de un nuevo grupo de migrantes repatriados desde Texas en un vuelo de Eastern Airlines, como parte de un acuerdo entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019. Las tensiones entre Caracas y Washington persisten, mientras Venezuela denuncia una campaña de agresión y desestabilización en su contra.

