Machado agradece al Senado colombiano por designación al Cartel de los Soles

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su «profundo agradecimiento» al Senado colombiano, que este martes declaró como organización criminal trasnacional al llamado Cartel de los Soles, del que el presidente de ese país, Gustavo Petro, niega su existencia.

En su cuenta de la red social X, la coordinadora del partido Vente Venezuela llamó «valientes» a los 33 senadores que aprobaron esta designación, que sigue a la hecha en agosto por el gobierno de Estados Unidos, así como las decisiones en la misma línea tomadas por los gobiernos de Ecuador, Argentina y Paraguay.

«Nuestro profundo agradecimiento a los valientes senadores de Colombia que el día de ayer aprobaron la designación del Cártel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista. La historia, el presente y el futuro de Colombia y Venezuela están irremediablemente unidos. Lograremos la PAZ en Colombia cuando exista LIBERTAD en Venezuela», expresó Machado este miércoles 17 de septiembre en X.

Petro niega existencia del Cartel

Tanto Petro como su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguraron este miércoles que los grupos criminales dedicados al narcotráfico en Colombia son las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo.

Incluso el gobernante colombiano dijo que no podía llamarse terrorista al Tren de Aragua y sus integrantes, calificación que ya le dio en febrero Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que quienes sí cometen terrorismo son los miembros del Estado Mayor Central, una de las dos disidencias de las antiguas Farc a las cuales Petro identifica como uno de los grupos dedicados al tráfico de drogas desde Colombia hacia otros países, entre ellos Venezuela.

También el Comando Con Venezuela, que se encargó de la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia bajo el liderazgo de Machado, se refirió a la designación de los senadores colombianos y en la misma tesis de Estados Unidos añadieron que el Cartel de los Soles lo encabezan el líder chavista Nicolás Maduro y su ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Parlamento Europeo también declaró al Cartel de los Solos «terrorista»

Antes de esta decisión de Colombia, el Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros, en una declaración no vinculante, pidió a los países de la Unión Europea que declararan al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

Esta designación de EEUU siguió al envío de tropas, barcos de guerra, aviones de combate y hasta un submarino de propulsión nuclear a las aguas del Caribe, en lo que la Casa Blanca anunció como una guerra contra el narcotráfico.

Desde Miraflores denuncian es un intento de agresión militar contra Venezuela e incluso condenaron los dos ataques mostrados por Trump los pasados 2 y 15 de septiembre, en los que fuerzas militares estadounidenses bombardearon dos lanchas. Según la versión oficial del propio mandatario de ese país, los dos hechos dejaron 14 víctimas; 11 en el primero y 3 más en el segundo.