Petro replica al Senado colombiano: En nuestras investigaciones judiciales no existe un Cartel de los Soles

El presidente colombiano Gustavo Petro le replicó al Senado de su país, que este martes declaró al llamado Cartel de los Soles como una organización criminal trasnacional asociada al narcotráfico, en sintonía con la designación que hizo EEUU en agosto pasado y siguieron otros países de Suramérica como Ecuador, Argentina y Paraguay.

En su cuenta de la red social X, el mandatario del vecino país dijo que «En nuestras investigaciones judiciales sobre el narcotráfico no aparece un ‘cartel de los soles'».

Detalló cuáles son las rutas del narcotráfico identificadas por su Ejecutivo, entre las cuales mencionó la cocaína que llega al estado Apure, en los llanos occidentales venezolanos, procedería de regiones cercanas a Bogotá, tras asegurar que en el Arauca, limítrofe con Venezuela, no hay cultivos de hoja de coca.

Otra zona fronteriza, como el Catatumbo, afirmó que la cocaína la controlan grupos armados que se fortalecieron desde el cierre de la frontera entre los dos países.

Petro dice que Tren de Aragua no comete terrorismo

Petro también se refirió al Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que EEUU también designó como una organización terrorista internacional, a la que Donald Trump achaca como una de las traficantes de drogas hacia su país.

«Del Tren de Aragua hemos capturado decenas de integrantes, se componen de migrantes excluidos llegados de Venezuela y dedicados a actividades delincuenciales que no se pueden denominar como terroristas», con lo cual cuestionó la medida tomada por el mandatario estadounidense.

Por el contrario, afirmó que el Estado Mayor Central, una de las dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sí cometen crímenes a los cuales calificó como terroristas.

«Grupos como el EMC del Cauca han desarrollado actividades que sí se pueden catalogar como terrorismo, al afectar masivamente a la población civil con explosivos o al usarla como escudos ante las acciones del ejército. La mayor parte de las y los colombianos que son asesinados, lo son por sicariato urbano», agregó Petro.

Antes, su ministro de Defensa Pedro Sánchez también negó que el Cartel de los Soles sea un grupo criminal o una amenaza para Colombia. Mencionó que hay tres grandes grupos en el vecino país: Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc.