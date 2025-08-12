La líder opositora María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus últimas decisiones sobre Venezuela, entre las que se encuentra el aumento de la recompensa contra Nicolás Maduro por 50 millones de dólares.

En su cuenta de la red social X publicó un comunicado en el que manifiesta su «más profunda gratitud», que extendió a los Departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Defensa de Estados Unidos.

«Su compromiso inquebrantable con la justicia y la libertad fortalece aún más la determinación de millones de venezolanos que estamos decididos a hacer valer el mandato electoral del 28 de julio de 2024, a restaurar nuestra democracia y reunificar a nuestras familias», señala Machado en el texto.

También llama a las naciones democráticas del mundo a seguir el ejemplo de Trump, quien además de aumentar la recompensa por Maduro dio una orden al Pentágono para que los militares de ese país combatieran a grupos criminales dentro y fuera de Estados Unidos, una información que publicó The New York Times que recibió el rechazo de países como México, Colombia y Venezuela.

«Instamos a todas las naciones democráticas a unirse para aplicar todo el peso de la ley internacional a fin de desmantelar la estructura criminal que ha causado destrucción, pobreza y sufrimiento en Venezuela, así como una creciente desestabilización en nuestra región».

Qué decisiones tomó EEUU

Machado añadió que solo un país libre y seguro podrá ser un socio comercial y aliados de Estados Unidos, país con el que la administración de Nicolás Maduro no tiene relaciones diplomáticas desde el año 2019, durante el primer gobierno de Donald Trump, pero con el que mantiene conversaciones que por ejemplo, permitieron el canje de 10 prisioneros estadounidenses en el país por 252 migrantes venezolanos injustamente encarcelados en El Salvador y que se concretó el pasado 18 de julio.

Al anunciar el aumento de la recompensa por Maduro, la cifra más alta que haya ofrecido Estados Unidos por alguien que considera un criminal, la Fiscal General de ese país, Pamela Bondi, señaló al gobernante venezolano de liderar el Cartel de los Soles, una organización que recientemente designaron como terrorista, así como tener vínculos con el mexicano Cartel de Sinaloa para enviar drogas a territorio estadounidense.

En el país, la Fuerza Armada, las cabezas de los poderes públicos y los cuerpos de seguridad como la Guardia Presidencial, la Policía Nacional Bolivariana, entre otros, rechazaron estos argumentos y defendieron al líder chavista, a quien le mostraron su respaldo.