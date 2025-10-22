La líder opositora de Venezuela y Nobel de la paz, María Corina Machado, recordó las primarias de la oposición celebradas hace dos años, en las que resultó ganadora, como «la derrota espiritual» del Gobierno del mandatario Nicolás Maduro, a quien la exdiputada asegura que también vencieron en las presidenciales de julio de 2024.

«La primaria fue la derrota espiritual del régimen y de allí en adelante avanzamos en derrota electoral y en todos los otros planos, y ahora estamos en la fase final, en la fase resolutiva. No tengo dudas de que hemos llegado aquí gracias a ese hito que ha marcado la historia», dijo, en alusión a las elecciones internas, durante un encuentro virtual con opositores y otras personalidades.

En ese sentido, Machado aseguró que ese proceso «fue mucho más que un acto de coordinación política, fue -afirmó- un hito de reafirmación ciudadana y democrática y de una nación que quiere seguir siendo nación», además de «un ejercicio de construcción enorme de confianza».

«Venezuela será libre muy pronto y vamos (…) a trabajar aún más duro (…) y poner este país a valer, porque vamos a ser la envidia del planeta», agregó.

Con más del 90 % de los votos, Machado fue elegida en las primarias del 22 de octubre de 2023 como la candidata de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), a las elecciones presidenciales celebradas en julio del año pasado, en las que al final no pudo competir por una inhabilitación en su contra.

La exdiputada cedió la candidatura a Edmundo González Urrutia, quien la PUD asegura ganó en los comicios, al tiempo que denunció como fraudulenta la controvertida reelección de Nicolás Maduro proclamada por el organismo electoral, controlado por afines al chavismo.

El opositor, quien también participó en el encuentro, aseguró que cada uno de sus connacionales tiene «un papel» en el proceso para asegurar «el cambio» político en la nación suramericana.

González Urrutia y Machado, así como la coalición opositora, aseguran contar con el 85,18 % de las actas electorales emitidas el día de las presidenciales y recogidas por miles de ciudadanos que participaron como testigos y miembros de mesa, las cuales, insisten, prueban la reclamada victoria del opositor, mientras que el chavismo asegura que son falsas.

El punto de partida

Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de su país, aseguró este miércoles que cada uno de sus connacionales «tiene que llevar un papel» en el proceso para asegurar «el cambio» político en la nación suramericana.

En un encuentro virtual con políticos y otras personalidades, afirmó que el país «vuelve a necesitar esa misma capacidad de movilización, coordinación y compromiso» que, dijo, hubo en las primarias de hace dos años, en las que la opositora María Corina Machado fue elegida como candidata para las presidenciales del 28 de julio de 2024, lo que se le impidió por una inhabilitación en su contra.

González Urrutia, exiliado en España, recordó las primarias «no solo como un hecho electoral, sino como el punto de partida de esa gesta ciudadana que hizo posible el triunfo del 28 de julio».

«Trabajamos para defender y hacer efectivo ese triunfo, y en esa tarea contamos con todos. Cada ciudadano tiene que llevar un papel; cada comunidad, una responsabilidad. El camino sigue abierto. Lo que comenzó el día de las primarias nos exige la misma disciplina, serenidad y la misma convicción, porque la fuerza que transformó aquel proceso electoral en una expresión de poder ciudadano es la misma que puede asegurar la transición democrática», expresó.

González Urrutia señaló que, tras las primarias, Machado, hoy Nobel de la Paz, «emprendió una campaña que inspiró a todo un país», durante la que «recorrió pueblos y ciudades en carro, en moto, en camiones, con pocos recursos pero -aseguró- con una determinación y una voluntad que encendió luces en medio de tanta oscuridad».