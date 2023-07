Primero Henrique Capriles y luego Andrés Caleca hicieron pública su petición a la Plataforma Unitaria Democrática, y al resto de los candidatos a las primarias, a una reunión urgente para trazar escenarios de obstáculos de cara a la consulta interna prevista para el 22 de octubre y en la carrera por la Presidencia de la República para 2024.

Tras conocerse que el politólogo Luis Ratti, vinculado con el chavismo, acudió por segunda vez al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar se impidan las primarias opositoras «por excluyentes» y la reciente inhabilitación política de María Corina Machado, Capriles definió la situación de «preocupante y delicada». Formalizó su pedido a la Plataforma Unitaria con una carta pública este 10 de julio.

Caleca lo planteó durante el debate de los candidatos en las primarias desde el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el 12 de julio.

Candidatos se reunirán

Al finalizar el debate y durante una rueda de prensa la abanderada de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, confirmó que llegaron a un acuerdo para reunirse la semana próxima y «comenzar a conversar». Se espera que la reunión que tendría carácter privado se produzca este lunes 17 de julio.

Analistas políticos y los mismos candidatos plantean la necesidad urgente de un acuerdo entre los competidores sobre varios aspectos para consolidar la unidad y generar confianza en el electorado opositor. ¿Cuáles son esos puntos?

1️⃣ Inhabilitaciones políticas

Qué hacer en caso de que el ganador de las elecciones primarias de la oposición no pueda inscribirse como candidato presidencial en los comicios de 2024 como consecuencia de una inhabilitación política, es una interrogante que sigue sin respuesta.

De los competidores en las primarias tres tienen la sanción de la Contraloría General de la República, que es calificada como arma política inconstitucional contra la disidencia y ha recibido el rechazo de países como Estados Unidos, los de la Unión Europea, Paraguay, Uruguay y de instancias como el Parlamento Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA.

Se trata de Capriles (por 15 años desde 2017), Freddy Superlano (ratificada en 2021 pese a que se le permitió competir en las elecciones por la gobernación de Barinas) y recientemente María Corina Machado (sin procedimiento previo conocido, la CGR informa que no puede optar por cargo público durante 15 años).

Politólogos como Tony Frangie Mawad alertan que no hay garantía de que no vendrán más inhabilitaciones entre los competidores de la consulta interna, para tratar de empujar a la oposición a escoger un candidato por consenso que no le sea muy «incómodo» a Miraflores, por lo que es necesario que los actores políticos tengan un «plan b» para un escenario de inhabilitaciones múltiples.

Solórzano plantea un «orden de sucesión» para determinar quién podría sustituir al ganador de las primarias en caso de que esté inhabilitado y se produzcan nuevas sanciones.

Otros candidatos como Tamara Adrián (sugiere que de llegar a un acuerdo no sea público), Carlos Prosperi y Superlano comulgan con la idea, pero ni María Corina Machado ni Andrés Velásquez apoyan este planteamiento.

La máxima dirigente de Vente Venezuela asegura que de ganar la consulta del 22 de octubre seguirá con su candidatura «hasta el final» para hacer respetar la voluntad popular.

Te explicamos: La propuesta de «orden de sucesión» que genera diferencias entre candidatos a primarias: Lo que opinan analistas

2️⃣ Consenso

La opción de escoger un candidato presidencial por consenso entre los factores políticos de oposición genera un alto rechazo entre los defensores de hacer primarias a toda costa. Analistas políticos como Luis Remiro y Benigno Alarcón no lo descartan si el poder político en Miraflores impide la consulta interna, lo cual advierte, es válido como una herramienta democrática siempre y cuando no se haga de espaldas a la gente.

Extraoficialmente se ha hablado de un supuesto acuerdo entre Henrique Capriles y el gobernador del Zulia, Manuel Rosales para que el candidato de Primero Justicia, de ganar las primarias y no lograr que se le levante la inhabilitación, decline a favor de Rosales que aspiraría a ser «ungido» nuevamente como candidato presidencial por consenso.

Si Capriles logra competir en 2024, sería el mandatario zuliano quien le daría su respaldo. Vale acotar que Un Nuevo Tiempo inscribió a un candidato comodín para apartar su puesto en las primarias a la espera de definir una candidatura. Ni Rosales ni Capriles han confirmado tal acuerdo y aseguran que defienden las primarias como vía para escoger al abanderado presidencial.

Qué dicen los números

De acuerdo con la encuestadora Delphos, Capriles aparece en el tercer puesto con intención de voto para las primarias con 21,8%, mientras que Rosales le sigue con 19,3%, por debajo de Benjamín Rauseeo (30%) que decidió no postularse a la contienda interna y competir como independiente en 2024, y Machado que encabeza las preferencias con 55,2%.

Para Machado, Velásquez, Solórzano y César Pérez Vivas, el consenso «está descartado» porque el candidato presidencial debe salir de las primarias. El resto de los aspirantes no ha expresado una posición firme al respecto.

«Es el momento de enfrentar y desafiar a la tiranía. El candidato que va a derrotar a Maduro lo va a poner la gente, no Maduro. Tampoco lo van a poner pactos de cúpulas de partidos políticos (…) Estoy convencida que mientras más obstáculos nos pongan más empeño hay que asumir. Voy a respetar la voluntad de los venezolanos que se exprese el 22 de octubre, voy hasta el final», reiteró Machado en rueda de prensa, luego de culminar el debate en la Ucab, el 12 de julio.

3️⃣ Acuerdo de gobernabilidad y transición

El candidato de Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, plantea además la firma de un acuerdo de transición y gobernabilidad entre los candidatos que debe respetar el ganador en caso de llegar a Miraflores.

Detalló que su contenido debe explicar cómo será el proceso que marcará el tránsito «de la dictadura a la democracia», una vez Maduro deje el poder.

Asimismo, propone eliminar la reelección indefinida para los cargos de elección popular, especialmente el de Jefe de Estado al proponer que se vuelva a un solo periodo constitucional, lo cual requeriría de una enmienda a la Carta Magna de 1999.

La propuesta de Carlos Prosperi, de ganar unas elecciones presidenciales, sería gobernar por un año y promover elecciones generales. Mientras que Adrián señala que una vez la oposición conquiste Miraflores por los votos, se debe tener pensado desde ya qué ocurrirá el día después, lo que sostuvo, pasa por un escenario de negociaciones con el resto de los Poderes Públicos que seguirán en manos del chavismo hasta que se produzca una transición.

Machado, hasta hace poco reacia a una negociación, dijo recientemente que estaría dispuesta a sentarse con el chavismo. Solórzano asegura tener un plan listo para la transición hacia la democracia en Venezuela, que no incluye, advirtió, perdón para violadores de derechos humanos sino justicia y que los responsables respondan por los delitos cometidos.

En este sentido, se habla del compromiso que de cara a los electores deberían asumir desde ahora los aspirantes a la jefatura de Estado como una propuesta de unidad que se ejecute gane quien gane.

4️⃣ ¿Qué pasó con el programa mínimo de gobierno?

Al momento de la inscripción de las candidaturas a las primarias, los ocho candidatos debían firmar como requisito, un programa mínimo de gobierno de ganar la oposición las elecciones presidenciales, que deben defender y respetar en el ejercicio de la jefatura de Estado como una guía de las políticas a implementar, pero al parecer se ha retrasado producto de los desacuerdos existentes.

Desde la Comisión Nacional de la Primaria se respondió que el programa no estaba listo para el momento de la inscripción de las candidaturas y se evaluaba hacer un acto público con todos los aspirantes para dar muestras de unidad.

«El programa está listo y se está acordando una reunión con los candidatos para los primeros días de agosto», comentó a Efecto Cocuyo, la integrante de la Comisión de Primaria, Corina Yoris este 14 de julio.

No es un compromiso firmado, pero el reglamento que aprobó la Comisión de Primaria para la campaña electoral que arrancará en agosto y culminará dos días antes de la votación del 22 de octubre, llama a una especie de pacto de no agresión entre los candidatos; es decir, que los discursos en la campaña se concentren en defender el programa mínimo de gobierno y señalar los errores del gobierno de Maduro, en lugar de un ataque mutuo entre los competidores.

Pese al temor de Capriles de que el debate del 12 de julio, al que no asistió, derivara en una mayor fragmentación de la oposición, los candidatos no mostraron grandes divisiones en sus planteamientos ni se atacaron entre sí, más allá de la propuesta de «orden de sucesión» con la que al menos dos, de ocho, no están de acuerdo y el momento grabado en video, en el que Machado no se dejó alzar el brazo por Pérez Vivas para la fotografía en conjunto entre los competidores de las primarias.

La reunión entre los postulados a primarias se producirá este lunes 17 de julio, confirmó Henrique Capriles este viernes.

“Tiene que ser para construir una opción frente a los escenarios que vienen. No necesitamos ni grito ni consigna, necesitamos que salga del poder el peor gobierno que ha tenido, lo demás es pura paja”, dijo el líder de Primero Justicia poco después del anuncio.