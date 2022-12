«Suicidio político» o nueva ruta para el cambio: el debate que selló fin del gobierno interino

Durante la segunda discusión en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, en la que se aprobó la eliminación del gobierno interino y la extensión por un año más del Parlamento opositor, hubo acusaciones mutuas, fuertes descalificativos y lamentos por parte de quienes dijeron haber hecho esfuerzos por un consenso y la preservación de la unidad, pero no se logró.

Las posiciones antes y durante la votación nominal, que con 72 votos a favor selló el destino del interinato y la discusión artículo por artículo de la reforma del Estatuto de Transición, se dividieron entre quienes alertaron sobre un «suicidio político», los que ratificaron que era hora de una nueva estrategia política apoyada en la ruta electoral sin la presidencia encargada y los que condenaron las muestras de división que se exhibió ante la ciudadanía.

A continuación un resumen de las posiciones de los diputados de 2015 (asistieron 109 en total) en el transcurso de una sesión que comenzó poco después de las 2:00 p.m. y se extendió hasta pasadas las 9:00 p.m.

Los defensores del interinato

Antes de la votación por nombre y apellido para dejar constancia de quiénes apoyaron suprimir el Gobierno interino y quiénes no, solicitada por el diputado Freddy Guevara de Voluntad Popular (VP), los legisladores Biagio Pillieri (Convergencia); José Prat (Causa R) y Richard Blanco (Fracción 16 de julio) se pronunciaron para defender la preservación de la presidencia encargada.

«Esa decisión sin haber agotado las últimas consecuencias por un consenso, golpeará la posibilidad de una primaria (presidencial) exitosa. El que no haya un consenso y que se desatiendan recomendaciones de constitucionalistas, es una mala señal que se envía al colectivo (…) Nuestra credibilidad quedaría válidamente cuestionada», fustigó Pillieri.

Subrayó que las razones para mantener el gobierno interino son constitucionales y que su eliminación traerá serias consecuencias internacionales (defensa de activos) pero también internas.

Reprochó que la oposición se haya podido sentar en México para negociar con el gobierno de Nicolás Maduro, pero no entre sí para intentar llegar a un acuerdo unitario antes de la sesión de este 30 de diciembre.

Prat atribuyó a «intereses subalternos y bastardos» el «error de regalarle a la dictadura» la eliminación del interinato. Mientras, Blanco dijo temer que en los próximos días la comunidad internacional retire su reconocimiento a la AN de 2015 y sean devueltos los activos congelados en el exterior a Miraflores.

«Serán ustedes los responsables si se pierden los juicios, el oro o el dinero que está depositado en países del mundo, cuando las juntas ad hoc terminen de destruir estas instituciones (BCV y Pdvsa) que hacen falta para la transformación de Venezuela», advirtió Blanco desde el exilio.

Fueron 29 los legisladores, entre ellos Luis Stefanelli (VP), Gilber Caro (VP) e Ismael García, los que votaron contra la reforma del Estatuto de Transición.

Guevara consternado

Guevara, quien estuvo tres años refugiado en la Embajada de Chile por persecución política, fue quien más se mostró consternado por lo que estaba a punto de aprobarse en la AN de 2015.

«Quiero que sea mentira esto y que las dudas expresadas por EEUU de no garantizar que los activos puedan defenderse no se cumplan, quiero equivocarme (…) esos países son solidarios pero no podemos pedirle que sean más democráticos y radicales que nosotros», dijo.

Aseguró querer que la AN de 2015 siga vigente pero recordó que si el gobierno interino no cumplió los objetivos del cambio político, el Parlamento tampoco, pero es la presidencia encargada de la que se prescinde. Instó a partidos como Encuentro Ciudadano a votar en contra de la reforma del Estatuto de Transición «porque salvar el voto en la práctica apoya y ser neutral favorece la injusticia».

A favor de la reforma

Voceros de la mayoría parlamentaria de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) que promovió la eliminación del interinato, denunciaron haber sido víctimas en público y en privado de «presiones y chantaje» para hacerlos ceder en su posición.

Diputados como Juan Miguel Matheus y Tomás Guanipa la enfilaron contra el hasta ahora presidente interino, Juan Guaidó y también contra los abogados constitucionalistas que defendieron mantener el interinato. El primero hasta los llamó «élites corruptas».

«Tomamos nota de la propuesta de que Guaidó salga y se mantenga la presidencia encargada, pero Venezuela no agradece esa propuesta, no es removerlo porque eso ya lo hubiéramos hecho en los cuatro años anteriores, pero cada cinco de enero le dimos de manera generosa un voto de confianza. No es justo que se ponga como víctima y a los partidos como verdugos, no es bueno para Venezuela ni la unidad», reprochó Matheus a Guaidó.

Aseguró que la AN de 2015 a través del Consejo de Protección de Activos puede seguir defendiendo los bienes y fondos de la República en el exterior, aunque admitió que también podía quedar a discresionalidad de Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, los que, advirtió, deberán responder si devuelven los activos a «un violador de derechos humanos», en alusión al gobierno de Nicolás Maduro.

Al final de la discusión y votación de la reforma del Estatuto de Transición artículo por artículo, que siguió a la nominal, Tomás Guanipa de PJ le echó en cara a Guaidó la «arrogancia» con la que ejerció la presidencia encargada y el mal manejo de los activos en el exterior, para luego aclararle que no se trataba de un tema personal en su contra y poner a la tolda aurinegra «al servicio de la unidad».

Otros legisladores como Luis Florido (ex VP) se quejaron de la seguidilla de intervenciones contra la eliminación del interinato que buscaban imponer una narrativa en contra de la mayoría parlamentaria que tomaba una decisión que aseguró, estaba ajustada a la Carta Magna y era por el bien del país.

En la votación por nombre y apellido no pocos de quienes dijeron sí a la supresión de la presidencia encargada aclararon que no se estaban «vendiendo» a Miraflores. Argumentaron se trataba de un nuevo camino para lograr elecciones libres y transparentes.

Los que salvaron el voto

Tras la afirmación de Guevara quienes salvaron su voto (ocho en total) defendieron su derecho a hacerlo ante la falta de consenso en la AN de 2015 para un acuerdo «unánime y constitucional.

«El pueblo pide unidad y le damos divisiones, dudas, y una diatriba politica estéril», lamentó Héctor Cordero de Encuentro Ciudadano.

La jefa de dicho partido, Delsa Solórzano, recordó que solo en unidad se puede lograr la libertad de Venezuela, mientras que Gaby Arellano (exVP) pidió rectificación y transparencia y aunque alertó sobre el «error histórico» de eliminar el interinato salvó su voto. Legisladores como Carlos Berrizbeitia de Proyecto Venezuela también lo salvaron.

Guaidó se despide

Guaidó cerró la extensa discusión con la reiteración a AD, PJ y UNT, según la cual la función del presidente encargado no es delegable ni evadible, «alguien la tiene que asumir, si no caemos en el vacío», por lo que la AN no podía asumir funciones del gobierno interino como quedó aprobado.

Se preguntó quién, con nombre y apellido, asumiría la responsabilidad que el encaró durante cuatro años con alto costo político y personal.

«Sí hay que reencausar las herramientas de lucha pero eliminarla no nos pone en mejor posición, la razón de esta presidencia es constitucional», insistió.

Agradeció también a los funcionarios del interinato que ejercieron fuera del país la representación diplomática al costo de no poder regresar a Venezuela bajo el riesgo de ser apresados.

Aseguró que este 30 de diciembre «perdió Venezuela y celebra la dictadura», pese a ello prometió que las diferencias exhibidas serían resueltas.

«La dictadura saliva por ir contra mí, aquí estoy y aquí voy a estar. Sé que no hemos dado el mejor ejemplo, lo sé y me pongo adelante, pero creo que es posible derrotar a la dictadura. Si Maduro da la orden para detenerme aquí voy a estar», finalizó antes de ser sancionada la reforma del Estatuto de Transición que marca el fin de su gestión.