Leopoldo López: Voy a promover una elección presidencial libre en Venezuela

El dirigente opositor Leopoldo López aseguró desde Madrid que se dedicará a materializar en Venezuela “una elección presidencial libre, justa y verificable“.

Este será uno de los tres objetivos a los que va a poner empeño ahora que se encuentra libre, aunque en el exilio.

“Queremos unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables, que permitan que sea el pueblo venezolano el que dé su voz sobre cuál es el destino del país”, insistió.

Desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid acusó a Nicolás Maduro de ser “un asesino”, de su supuesta vinculación con el narcotráfico y de arruinar a Venezuela.

Por eso el segundo punto en el que se esforzará es el de “hacer lo que corresponda para que los responsables de las violaciones de DDHH, torturas y ejecuciones puedan ser sometidos a la justicia internacional”.

Citó los informes de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela del pasado 16 de septiembre y de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, además de nombrar a la Corte Penal Internacional.

Además dijo que buscará los recursos financieros y la ayuda humanitaria internacional para la situación en el país, al recriminar que pese a ser una de las crisis más graves en el mundo es la que menos recibe apoyo en recursos.

Sin detalles sobre cómo salió del país

En la ronda de preguntas, declinó dar detalles sobre su salida del país al asegurar que lo hacía para proteger a quienes lo ayudaron a dejar el país y mantener la oportunidad de quienes desean hacerlo usen esos mismos medios.

López recordó que siempre dijo que no quería salir del territorio nacional, pero las circunstancias cambiaron y el “opresor” (Maduro) lo obligó a tomar esa decisión.

“Yo no me quería ir de Venezuela pero las circunstancias no las pone uno”, dijo.

Citó las palabras del expresidente Rómulo Betancourt, quien al salir a su exilio prometió regresar.

“Los venezolanos que estamos en el exilio vamos a regresar a liberar a Venezuela y construir la mejor Venezuela”, insistió.

López reconoció que pidió discreción a su llegada porque quería darle una sorpresa a sus tres hijos (Manuela, Leopoldo y Federica) y no quería “arruinarla” con ninguna fotografía desde el aeropuerto de Barajas al que arribó el domingo 25 de octubre.

El fundador del partido Voluntad Popular y comisionado presidencial para el Centro de Gobierno de Juan Guaidó, sostuvo sobre su reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que fue muy positivo.

Destacó la “empatía” de Sánchez para con la causa de Venezuela y su “claridad” de que Nicolás Maduro es “un dictador”.

“Me quedó muy clara la posición de Pedro Sánchez de ver a Maduro como un dictador y de construir la mayor coalición internacional para materializar en Venezuela unas elecciones libres, justas y verificables”.

Descarta gobierno en el exilio

López enfatizó que la lucha en Venezuela la seguirá ejerciendo Juan Guaidó, que no habrá un gobierno en el exilio y afirmó que Guaidó está dispuesto a ir a la cárcel como lo estuvo él durante cuatro años en Ramo Verde.

“Juan Guaidó va a continuar liderando ese proceso”, sostuvo el comisionado del centro de gobierno.

Pidió unidad política como la que se alcanzó en 2015 para ganar la Asamblea Nacional y el reconocimiento internacional, pero también de la sociedad civil y todos los actores sociales que están en contra de Nicolás Maduro.

Se refirió a la detención de “personas cercanas” a él, aunque sin nombrar al periodista y miembro de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien aún continúa desaparecido desde que unos sujetos se lo llevaron junto a otras dos personas la noche del 26 de octubre.

Transición con el chavismo

Ante la pregunta de una negociación con la administración de Nicolás Maduro, López recordó que intentaron hacerlo primero en República Dominicana y después en Barbados con la mediación de Noruega.

“Ambas fueron desechadas y enterradas por el dictador Nicolás Maduro”, recalcó.

Sin embargo, resaltó que una transición en Venezuela pasa por la inclusión de personas que han estado en estos años en la estructura de poder de la dictadura”, como ha ocurrido en las principales transiciones de los países en el mundo.

“El problema es Nicolás Maduro, es el dictador y tenemos que hacer lo que corresponda para poder salir del dictador para construir el camino hacia unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables”, recalcó.

Pide más sanciones

López dijo que al hablar con Pedro Sánchez le propuso ampliar las sanciones de la Unión Europea contra “los violadores de derechos humanos dentro del círculo de la dictadura”.

Se refirió a los 56 responsables que el Informe de la Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela, por lo que informó que pedirá se incluyan en la lista de sanciones.

“La lista de 56 personas que identificó el informe de la ONU como responsables de violaciones a los DDHH, torturas y ejecuciones esperamos sean sancionados por Europa y creo que las sanciones sean una palanca de presión para impulsar el cambio en Venezuela”.

Consulta popular permitirá “nuevo ciclo de apoyo”

El dirigente defendió la consulta popular que organiza la Asamblea Nacional (AN). De ella aseguró que es una propuesta para “un nuevo ciclo de apoyo” y de acciones, que debe contar con el respaldo de las y los venezolanos tanto dentro como fuera del país.

Sobre la posición de Henrique Capriles, que en principio apoyó asistir a las parlamentarias del 6 de diciembre a las que calificó de “fraude”, dijo que estuvo en contra de esa decisión del exgobernador de Miranda, pero a su vez le dio la bienvenida de nuevo a la oposición, tras retirarse del proceso electoral.