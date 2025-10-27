Leopoldo López aseguró este lunes que «no hay un precedente en la historia de Venezuela en donde a un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad», tal como amenaza hacerle a él el Gobierno de Nicolás Maduro.

López alertó en una rueda de prensa en Madrid, donde está exiliado desde 2020, que «esto no es un hecho aislado» y que tiene «un recorrido de muchísimos años», desde que a su juicio fue sentenciado hace 20 años por acusar a Maduro «como corrupto, como represor y como narcotraficante».

«Son cientos de miles de venezolanos que hoy no pueden renovar su identidad, no pueden renovar su pasaporte y que hoy están viviendo las consecuencias. Son cientos de miles de niños que nacen fuera de Venezuela en una condición de no tener patria», denunció.

«Es decir, esto que pretende hacer Nicolás Maduro señalándome a mí ya lo está aplicando a millones de venezolanos que están viviendo las consecuencias dentro y fuera de Venezuela de la dictadura de Nicolás Maduro», dijo el opositor.

El Gobierno de Maduro anunció el sábado que busca despojar de la nacionalidad a López, a quien acusa de pedir una «invasión militar», y también por la supuesta «promoción permanente del bloqueo económico» y «el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros», según informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

La Constitución venezolana, según López, «dice que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad», por lo que no hay base jurídica para retirársela.

En su artículo 35, la Constitución establece que los venezolanos por nacimiento «no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad», solo la concedida por naturalización «podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley».

«Este despojo de la nacionalidad que anuncia Nicolás Maduro lo hace con una clara intención de intimidar a los venezolanos para que no se diga lo que todo el mundo piensa», subrayó López.

López no cuenta con otra nacionalidad distinta a la venezolana, por lo que una vez que se consume el procedimiento judicial para quitársela -lo que el opositor considera que sucederá, pues criticó la no independencia judicial en Venezuela- quedará como apátrida.

«Una vez que se materialice (el despojo) veremos alternativas», dijo López preguntado sobre si está sobre la mesa que le ofrezcan otra nacionalidad, aunque subrayó que lo que espera es «regresar a Venezuela» y que le sellen su pasaporte venezolano.

¿Petro del Cartel de los soles?

El opositor venezolano Leopoldo López acusó este lunes al presidente colombiano, Gustavo Petro, de convertirse «en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro» y sugirió que eso pueda darse porque pertenezca «a la misma estructura criminal».

«Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y por supuesto que eso debe tener una motivación detrás: o Petro es parte de esa misma estructura criminal o se beneficia de esa estructura o tiene algún interés que lo esté beneficiando», dijo López en una rueda de prensa desde Madrid, donde está exiliado desde 2020.

López recordó que desde la oposición llevan años advirtiendo que Maduro hace parte de una estructura criminal que se dedica al narcotráfico, al contrabando, a la minería ilegal y al comercio ilegal de hidrocarburos, por lo que aplaudió que Estados Unidos reconozca como terrorista al Cartel de los Soles y la supuesta involucración de Maduro en este grupo, cuya existencia es puesta en duda.

El Gobierno de Petro es uno de los países que dudan de la existencia de este Cartel de los Soles y se ha mostrado muy crítico con las acciones militares que Estados Unidos ha lanzado en el Caribe contra supuestas embarcaciones venezolanas que traficaban con cocaína, ataques que en las últimas semanas se han extendido también a supuestos barcos colombianos.

Para López, «sorprende la manera como ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo», por parte de Petro.

Y defendió que estas acciones militares de Estados Unidos no son «contra Venezuela», son contra el supuesto Cartel de los Soles.

Con información de EFE