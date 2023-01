Leopoldo López: «Capriles ganó las elecciones en 2012, pero no defendió la victoria»

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, continúa ventilando los desacuerdos más relevantes que ha tenido con sus ex aliados políticos en todo este tiempo, luego de disuelto el gobierno interino.

En esta ocasión, el exalcalde del municipio Chacao utilizó su artillería verbal para responder a varios excompañeros de partido que le criticaron hace unas semanas atrás, cuando dijo que algunos de ellos son responsables de la eliminación del interinato encabezado por Juan Guaidó y que trabajan para el régimen de Nicolás Maduro.



En entrevista con el periodista Alonso Moleiro, del portal de noticias La Gran Aldea, publicada el 24 de enero, López hizo señalamientos concretos contra Henrique Capriles Radonski, Julio Borges y Tomás Guanipa.

“Henrique Capriles le ganó las elecciones a Nicolás Maduro, él mismo lo afirmó en su momento. Sin embargo, decidió no luchar por esa victoria. Lo hablé directamente eso con él, le dije que tenía que defender su victoria. Sabíamos los resultados; desde 2012 había estado participando en la estructuración de los comandos en defensa del voto. Fui coordinador de su campaña. Yo sabía que esa era una elección que se ganaba o se perdía por 150 mil votos. Esa noche, otros políticos se reúnen con él y le dicen que no salga a la calle, que maneje el problema por los caminos regulares. Capriles empieza a titubear y finalmente desconvoca la manifestación en protesta que iba al CNE. Capriles sabía que había ganado esas elecciones. Esa actitud generó una inmensa frustración”, dijo López.



El coordinador nacional de VP dijo que “con esa actitud resignada, de no querer luchar por la libertad, es imposible que se dé el cambio político. La gente tomó la decisión de salir. El liderazgo te plantea esos retos, son riesgos que se asumen”.

Durante la entrevista, López habló de aspectos varios, como los sucesos del 30 de abril de 2019 y qué «falló» en aquella ocasión, cuando se presentó junto a Guaidó en los alrededores de la base aérea de La Carlota. Aseguró, nuevamente, que hubo ayuda de algunos personeros del chavismo.

«Maikel Moreno, o no tenía los votos, o decidió echarse para atrás a última hora. Moreno le había pedido a Cristopher Figuera que resguardase la sede del TSJ una vez que la sentencia quedara publicada», sentenció.