Las lecturas que dejan las elecciones de representantes de egresados de la UCV  

Las elecciones de representantes de egresados de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ante el cogobierno universitario para el período 2022 – 2024 de este miércoles 13 de julio arrojaron la victoria para la oposición con 10 de 11 facultades ganadas y 44 escuelas de 49.

El chavismo logró imponerse solo en la Facultad de Humanidades y Educación y en cinco escuelas: Comunicación Social, Sociología, Economía , Historia y Educación.

Para analistas consultados por Efecto Cocuyo, los comicios universitarios tienen varias lecturas e incluso lecciones para la vida política nacional: la voluntad ciudadana para votar si existen condiciones mínimas de competencia, la convivencia pacífica entre los factores políticos durante la jornada, lo que puede lograr la unidad opositora, pero también la capacidad de organización y movilización del chavismo.

Los egresados acudieron a votar después de más de una década

Reflejo

«Las elecciones en la UCV son un reflejo de los tiempos que estamos viviendo, el chavismo no va a desaparecer, si bien hay prácticas que erradicar como las chuletas que repartieron todas las planchas, en general se trató de una fiesta electoral que no se veía desde hace mucho tiempo. Yo destaco el ejercicio de la democracia para elegir a los representantes, el rescate de espacios y zonas para el ejercicio de la política», sostuvo la analista político-electoral, Eglée González Lobato.

Sobre el triunfo de la oposición frente a la plancha promovida por el chavismo (Juntos por el Patrimonio), la también exconsultora jurídica del Poder Electoral resaltó que fue producto de la unidad, pero recordó que el voto en la universidad es tradicionalmente reivindicativo y siempre se opone al Gobierno nacional de turno.

«En general considero que fue una gran conquista después de tanta desconfianza hacia el voto y su manipulación. El chavismo perdió, pero se organizó y avanzó en la universidad, mientras que la oposición ganó más con la plancha que aglutinó a la mayoría», agregó.

La oposición venció en las facultades de Agronomía, Arquitectura, Ciencias, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Veterinarias, Farmacia, Odontología, Ingeniería y Medicina.

Apoyo a la ruta electoral

El politólogo y experto electoral, Jesús Castellanos Vásquez, coincide en que los comicios universitarios del 13 de julio son la ratificación de la condición democrática y del apego al concepto del voto que existe en buena parte de los venezolanos.

«De la jornada destaco la movilización principalmente voluntaria de los sectores democráticos en Venezuela y que los venezolanos seguimos y apoyamos la ruta electoral cuando existen condiciones mínimas de competencia. En cuanto al desempeño de la oposición queda en evidencia que potencia sus posibilidades de triunfo cuando existe unidad», expresó.

El chavismo se presentó a las elecciones de egresados ucevistas con la plancha Juntos por el Patrimonio que aludió a la restauración de los espacios de la UCV, a través de la comisión especial encabezada por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, por designación del gobernante Nicolás Maduro.

Por la oposición se presentaron Unidad Gremial, Fórmula 300 (Ganó el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas), Épsilon (ganó Consejo de Facultad de Medicina), Unión Farmacéutica ( ganó en Farmacia), Odontólogos100pre, entre otras. Fue la Unidad Gremial la que acaparó la mayoría de la votación.

El chavismo ganó en cinco escuelas y la Facultad de Humanidades y Educación

Sobre las denuncias

Durante la jornada en la UCV se registraron denuncias de movilización de factores del chavismo con dinero público (uso de autobuses), mensajería de texto con Movilnet, invitando a votar por los rojos y presencia de diputados, gobernadores y alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) con numerosos escoltas. Asimismo, la presencia de puntos rojos en los que se enseñaba a la gente a votar por el chavismo.

Ayer no sólo fue derrotado el chavismo en 10 de las 11 Facultades de la UCV, sino también fue derrotada la opción de la Rectora @GarciaArochaC quedando incluso por debajo del Chavismo.



La UCV quiere renovación real. — Viva la UCV (@VivaLaUCV) July 14, 2022

«La intervención gubernamental en la jornada de votación no deja buena imagen respecto a la posición del Gobierno sobre el respeto a las elecciones», advirtió el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) en un boletín divulgado este 15 de julio.

«El régimen de Maduro utiliza toda sus amplia gama de recursos para obtener triunfos. Su maquinaria se pone a prueba permanentemente», señaló Castellanos Vásquez.

No hubo violencia

Sin embargo, González-Lobato resaltó el hecho de que en esta oportunidad los factores del chavismo, a diferencia de otros comicios estudiantiles, no recurriera a hechos de violencia para intentar empañar el proceso.

«Con todo fue preferible que se cambiaran las armas por los puntos rojos, no hubo violencia y hace tiempo que eso no se veía. Se vio algo distinto en la UCV, fue llamativo cómo las distintas planchas se relacionaban a pesar de las diferencias y es un indicativo de que los factores políticos sí pueden convivir, que la sociedad ya no quiere más enfrentamientos», subrayó.

Sostuvo que de lograrse las elecciones de las autoridades universitarias se debe seguir el ejemplo de convivencia y conciliación de los comicios de egresados. Señaló que el «mejor candidato» a los distintos cargos, empezando por el rector, será el que entienda que en la universidad debe haber pluralismo, inclusión y respeto a los más vulnerables.

«Hay que cerrarle el paso a los radicales, no se puede permitir que se repita la destrucción universitaria», acotó.

Recomendaciones técnicas

Tanto Castellanos Vásquez como el OEV coinciden en que la concurrencia de egresados electores ucevistas, superior a la esperada, es una buena oportunidad para que las casas de estudios superiores evalúen la pertinencia de mejorar la calidad venideras votaciones.

El exasesor del CNE plantea la incorporación de sistemas automatizados de votación para evitar inconvenientes logísticos como la insuficiencia de boletas disponibles para votar y acelerar la generación de los resultados.

Fue una elección que transcurrió sin incidentes

Durante los comicios se reportaron casos de facultades en las que se tuvieron que imprimir boletas de votación manual porque se acababan ante las largas filas de personas.

Este año además de la elección de los egresados, en la UCV se llevaron a cabo los comicios de la Federación de Centros Universitarios, en los que Jesús Mendoza (militante de Fuerza Vecinal) y Yonnathan Carrillo de la plancha «La U que Soñamos», se alzaron con la presidencia y presidencia adjunta de la FCU-UCV.

Lecciones para 2024

González-Lobato advirtió que así como restauró la UCV previo a los comicios universitarios, el gobierno de Maduro tratará de mostrar «una mejor cara» de Venezuela para las elecciones presidenciales de 2024, por lo que la oposición debe superar sus diferencias para convencer a la gente de participar y a favor de quién.

«La gente votará por quien crea que le puede garantizar mejores condiciones de vida para él y su familia», acotó.