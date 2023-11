Las opciones que tiene la oposición ante la inhabilitación de María Corina Machado

La victoria contundente de María Corina Machado en la primaria del 22 de octubre reavivó el debate en torno a su inhabilitación y a las opciones que tiene la oposición para encarar este obstáculo, sin fragmentarse en el camino y quedarse sin una candidatura en 2024.

La ruta más obvia que generó desencuentros dentro de la Plataforma Unitaria es la de establecer un mecanismo de sucesión que produzca un candidato “apadrinado” por Machado, pero esta posibilidad “no existe” para la dirigente de Vente Venezuela, ya que –según argumenta– iría contra el mandato del 22 de octubre y facilitaría al gobierno de Nicolás Maduro escoger un contrincante a la medida.

Más allá de la posición personal de Machado, un hecho cierto es que nada garantiza que otro candidato no sea inhabilitado. En las elecciones regionales de 2021 en Barinas, fue evidente cómo el chavismo utilizó estas prohibiciones para anular sucesivamente a todos los abanderados que escogía la oposición.

La otra alternativa es la que la propia Machado ha adelantado: construir fuerza ciudadana que obligue a la cúpula gobernante a negociar. Pero ¿esto qué significa?, sus detractores apuntan a que se trata de una reedición de la estrategia del “quiebre” y la “máxima presión” intentada en 2019 con el gobierno interino.

Efecto Cocuyo entrevistó a los politólogos Jorge Lazo Cividanes y María Puerta Riera para responder qué opciones tiene la oposición de cara a la inhabilitación.

El beneficio de un sucesor

“Creo que la inhabilitación es una estrategia del régimen para evitar confrontar a un candidato que tenga posibilidades reales en una elección controlada, como la que podrían eventualmente plantear. La estrategia de la oposición puede ser ortodoxa en el sentido de pensar que, por encontrar un candidato alternativo, el capital político de Machado es fácilmente transferible y eso es un error”, explica Lazo.

El profesor de Ciencias Políticas considera que un “sucesor” beneficiaria la estrategia del gobierno. “Es una ilusión pensar que compitiendo, con las condiciones que te vaya imponiendo el régimen, se puede producir un resultado electoral que lleve a una transición democrática en Venezuela”, sostiene.

En otras palabras, considera que la transición pasa por las negociaciones y “el juego de presiones” que están alrededor de la inhabilitación y las otras garantías establecidas en el acuerdo político de Barbados.

“Tenemos que llegar a la presidencial habiendo derrotado obstáculos como la inhabilitación; si no somos capaces de obtener esas victorias previas y no somos capaces de cambiar el balance de poder al interior de la coalición autoritaria, una transición va a ser muy difícil”, reitera.

Lazo señala que la oposición necesita acciones audaces como la primaria para “socavar las bases del régimen y que sectores que sostienen a Nicolás Maduro puedan irse alineando con el deseo de los venezolanos que buscan y quieren un cambio político”.

Al cuestionarse el fracaso de la estrategia de 2019, el profesor responde: “Los procesos políticos no son mecánicos ni lineales, las estrategias tienen diferentes contextos, hay circunstancias en las cuales puedes hacer todas las cosas que incrementan la probabilidad de éxito y, sin embargo, no tenerla porque hay factores que no controlas”.

Adicionalmente, destaca dos diferencias respecto a 2019: “No estábamos en un momento electoral y la oposición se ha ido depurando”.

La candidata se opone a un mecanismo de sucesión para hacerle frente a su inhabilitación. Foto: Iván Reyes. Credit: Iván E. Reyes

Construcción de “fuerza”

¿Cómo se materializa la construcción de fuerza? Para Lazo, esto tiene que ver con la movilización ciudadana; con una estrategia y discurso coherente por parte de la oposición, que sea creíble y pragmático; una visión de país a futuro en la cual puedan encontrar un lugar todas las fuerzas políticas que estén comprometidas con la democracia.

“La sobrevivencia del chavismo, como movimiento político, pasa por encontrar un nuevo liderazgo que les permita representar ideológicamente a sectores que legítimamente creen en el legado de Hugo Chávez. Esos sectores del chavismo tendrían que entender que, para poder liberar su movimiento político, es necesario que vuelvan al carril democrático”, puntualiza.

Puerta Riera considera un error anticipar el mecanismo de sucesión: “Eso sería prácticamente renunciar antes de dar la pelea. Si de antemano se tiene un plan B, entonces ¿qué vas a negociar con el gobierno?”.

“Si el gobierno de Maduro pretende utilizar las instituciones que controla para desconocer la voluntad de la gente; creo que eso va a movilizar, ahí es clave el liderazgo no solo de Machado sino de quienes están dispuestos a apoyar su candidatura. El gobierno va a utilizar la inhabilitación en su contra, pero sabemos que la presión interna y externa puede funcionar”, expone.

Puerta ve dos escenarios posibles: que la presión haga que el gobierno se vea forzado a negociar o que Maduro prefiera sobrevivir en las peores circunstancias que perder el poder. “Para ellos (el chavismo) se trata de una lucha por la supervivencia porque creen que no van a sobrevivir si hay un gobierno opositor, es una lucha existencial”, apunta.

Es por esto que tiene que haber incentivos que faciliten acuerdos de convivencia y coexistencia. “Es crucial entender que un triunfo de la oposición no implica la desaparición del chavismo como fuerza política y ahí es donde no hay consenso ni reconocimiento en algunos sectores”, expresa.

Sobre la construcción de fuerza, Puerta precisa que es necesario construir un movimiento amplio que incluya al chavismo descontento y los llamados ni-ni.

“Hay un sector importante del país que no se identifica con nadie y está dispuesto a apostar por un cambio, esa es la gente que debe conquistar. La movilización social es importante, se debe lograr que los venezolanos sientan que se trata de una construcción colectiva de ciudadanía”, remarca.

No obstante, aclara que cualquier salida no electoral y no negociada es un riesgo de empezar desde cero. “Podemos deducir que para las fuerzas opositoras está claro que esperar por un proceso exprés no es una estrategia coherente. Creo que esto no va a ser parte de las opciones que la oposición maneje, pero también es importante que se entienda que la presión popular es fundamental y esto no es solo manifestaciones de calle”, manifiesta.

Salida negociada

Tras su victoria, Machado ha reconocido que sería capaz de conversar directamente con Maduro y ofrecerle incentivos que no ha hecho públicos porque argumenta que deben ser parte de la negociación.

A juicio de Puerta esto es “esperanzador”. “Celebro que esté hablando mucho de negociación, creo que es un crecimiento, no necesariamente moderación, porque una cosa es su proyecto político y otra entender que su estrategia debe ser otra y que debe hablarle no solo a su base”, destaca.

En cuanto al deadline que fijó Estados Unidos para el cumplimiento de los acuerdos firmados en el marco de la negociación, que vence el próximo 30 de noviembre, la profesora opina: “Venezuela no está cumpliendo su parte y esto es un recordatorio. Lo que estamos viendo es la cara pública de la negociación, ahora, una cosa es lo que Maduro está diciendo y otra lo que uno puede esperar que ocurra”.

En cuanto al deadline, Lazo advierte que Estados Unidos “tiene que mostrar una actitud que mantenga su credibilidad”. “Si estableció un deadline, debe ejecutarlo porque la credibilidad en una negociación es crítica”, comenta.

El profesor es escéptico en lo relativo a los incentivos económicos para que el gobierno de Maduro otorgue concesiones: “Tal vez lo haga con aspectos marginales, pero los centrales, que pueden desestabilizarlo y provocar en Venezuela un cambio, es difícil”.

“Lo que me parece central es acumular fuerza política que vaya haciéndole a las cúpulas su sostenimiento inviable y en ese momento los incentivos pueden tener un mejor resultado que en un contexto en el cual no sientan esas presiones”, insiste.

