Las dudas que deja el referendo sobre el Esequibo

El periodista especializado en procesos electorales, Eugenio Martínez, cuestiona los resultados del referendo sobre el Esequibo que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), la noche de este domingo 3 de diciembre.

La principal interrogante que queda en el aire es el número de votantes que participaron y el porcentaje de abstención.

“(Elvis) Amoroso habló de más de 10 millones de votos. Lamentablemente la presentación de resultados del CNE fue tan pobre que no precisó si estaba hablando de votantes únicos o del total de votos que emitieron los que participaron (no ayuda que no ofrezca datos de abstención)”, reaccionó el periodista en su cuenta de X luego de que el Poder Electoral ofreciera el primer boletín.

El porcentaje de actas escrutadas tampoco fue aclarado por el presidente del ente comicial que se limitó a indicar que contabilizaron 10.554.320 votos y que aún se estaban transmitiendo datos, por lo que el resultado cambiará en las próximas horas.

Durante la jornada de votación no se observaron largas filas de votantes. La explicación del oficialismo ante la poca participación fue que el acto de votación no llevaba más de un minuto y la gran cantidad de centros de votación habilitados en todo el país.

Votos afirmativos

Martínez también hizo referencia a una información que transmitió el canal del Estado, Venezolana de Televisión, en la que se indica que son 10 millones de votos afirmativos, lo que hace suponer que si los electores votaron sí mayoritariamente a las 5 preguntas consultadas, entonces la participación pudiera rondar los 2,1 millones de votantes.

No queda claro si el CNE publicará los datos disgregados por mesas y centros electorales en su página oficial. Esta información no está disponible la mañana de este lunes 4 de diciembre.

Los resultados del referendo consultivo para la defensa del Esequibo servirán como un “mapa” para que el Gobierno defina las próximas acciones a tomar para la defensa de la Guayana Esequiba, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del comando de campaña “Venezuela toda”, Jorge Rodríguez.

Al término de la consulta, el gobernante Nicolás Maduro aseveró que había sido un éxito. “Hemos cumplido, el referendo se hizo y ha sido un éxito total de nuestro país y nuestra democracia. Una victoria abrumadora del SI en toda Venezuela, con un nivel importante de participación, destacó el jefe de Estado. Esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela, sin discriminación ni partidismo”, dijo.

