El «Lado B» del candidato a primarias Roberto Enríquez: Mi primera medida será cerrar el BCV

Roberto Enríquez, presidente del partido Copei, con 54 años de edad, decidió presentarse como opción electoral para las primarias convocadas por la oposición para el 22 de octubre, convencido de que hay una parte del país que no está, según explicó, con los extremos políticos, a la cual el resto de los candidatos no le habla y necesita un mensaje de esperanza sin confrontaciones.

En entrevista exclusiva con Efecto Cocuyo en el «Lado B» de los candidatos a las primarias, el dirigente copeyano recalcó que apuesta a que los adversarios del chavismo salgan unidos y fortalecidos de las primarias, gane quien gane, porque, alertó, la estrategia del poder político en Miraflores es dividir y promover la abstención para permanecer en 2024.

«Creo que soy una opción que intenta llenar un vacío, creo que hay una mayoría de venezolanos que es silenciosa, que se siente silenciada, que son de centro, que buscan el equilibrio, quieren paz, quieren restablecer la palabra diálogo, convivencia, que han sido tan destruidas y tan desbaratadas por el chavismo y por sectores de la oposición», sostuvo.

Propuesta de gobierno

Sin rodeos advierte que de llegar a Miraflores su primera medida sería cerrar el Banco Central de Venezuela (BCV) o promover en la Asamblea Nacional una reforma de la ley que lo rige; «que le quita capacidad al gobierno para imprimir dinero».

«Quitarle poder a los políticos para decidir cuánto vale la plata de la gente e iniciar el plan de reactivación económica del país. Con experiencia probada, en 30 días liquidas la inflación y a partir de allí viene una etapa de reactivación económica, de regreso de las inversiones y un ciclo económico espectacular para el país. Lo primero que haré será ocuparme de la economía», aseguró.

Recalcó que de iniciar un nuevo gobierno en Venezuela con él de protagonista, promoverá el diálogo, la reconciliación nacional y la tolerancia al contrario. Recordó que un nuevo presidente llegaría a Miraflores al inicio con todos los Poderes Públicos en contra.

Invitó al chavismo descontento a rescatar el proyecto de país en medio del respeto al pluralismo político y a los jóvenes a estudiar y trabajar sin renunciar a los asuntos públicos y políticos, a luchar por el país sin destruir.

¿Primarias con o sin CNE?

Uno de los aspectos que actualmente divide posiciones entre candidatos a las primarias es la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso en el que se votará por el candidato unitario de la oposición para 2024. Indicó que respetará la decisión que tome al respecto la Comisión Nacional de la Primaria.

«Si se hace con el CNE es porque va a estar garantizada la identidad del elector, no tengo duda y si se hace sin CNE es porque se sienten en capacidad de autogestionarlo, pero no me gusta estarle poniendo la mano en el cuello a una institución porque una de las cosas que hay que rescatar en Venezuela son justamente las instituciones», expresó.

Cree que si los ciudadanos expresan su voluntad con firmeza en las primarias opositora habrá una opción real de triunfo para las próximas elecciones presidenciales y que una vez derrotado el hasta ahora candidato a la reelección, Nicolás Maduro, no tendrá otra opción que entregar el poder.

Aborto y matrimonio igualitario

Enríquez también mostró su posición con respecto temas polémicos en Venezuela como el aborto, el matrimonio igualitario y la identidad de las personas transgénero.

Sobre el aborto dejó claro que no está de acuerdo con la despenalización porque hay una «industria» detrás que lo induce y lo hace un negocio. En su programa de gobierno afirma que ofrecería a las mujeres una alternativa frente a la interrupción del embarazo: dar al hijo que no se quiere tener al Estado para que le procure un hogar en un sistema de adopción «moderno, rápido y confiable».

«La solución no puede ser matarlo, estamos abierta y claramente por la vida», dijo.

No lo llama matrimonio, pero Enríquez sí está de acuerdo con que se legalice para brindar seguridad jurídica, a las relaciones estables de parejas del mismo sexo que construyeron juntas un patrimonio económico. Afirma no ser homofóbico y no comparte que la ideología de género se promueva en los niños.

Veamos el lado B de Roberto Enríquez: