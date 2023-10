La carta de renuncia de Capriles: No puedo seguir en esta carrera electoral

Henrique Capriles abandonó su aspiración de convertirse en el candidato presidencial de la oposición venezolana tras el anuncio de que retiraba su aspiración y no participará en las elecciones primarias del 22 de octubre.

Después de un mensaje que transmitió en vivo por sus redes sociales, este domingo 8 de octubre, reiteró en una carta pública que la inhabilitación política que pesa sobre él desde el año 2017 era uno de los motivos principales para renunciar a su aspiración.

“Cuando decidí lanzar mi candidatura, lo hice con el convencimiento de que puedo conducir nuestro país hacia el cambio. Es un honor y un privilegio haber recibido el apoyo de nuestra base, un gesto que me llenó de humildad y gratitud. Sin embargo, la realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral”, aseguró el dos veces candidato presidencial de la oposición (2012 y 2013).

Insistió en que será uno de los constructores e impulsores de la unidad que necesita la plataforma unitaria de la oposición para vencer al chavismo en las presidenciales del año 2024.

Reitera la ilegalidad de la inhabilitación de la Contraloría General de la República en su contra, pero subraya que es un impedimento. Además de Capriles, los candidatos Freddy Superlano, Voluntad Popular, y María Corina Machado, Vente Venezuela, tienen inhabilitaciones políticas.

Qué dijo sobre la inhabilitación política

“Sabemos que es una inhabilitación inconstitucional, ilegal, arbitraria, pero está allí, impuesta por un gobierno no democrático; y aunque sabemos que todas las inhabilitaciones son para cercenar las opciones electorales, yo, viendo el cambio posible en el 2024, estoy convencido que la discusión y debate no puede ser mi inhabilitación, sino la verdadera oportunidad de implementar políticas que podrán convertirse en mejoras concretas en la calidad de vida de todos los venezolanos. Y esto será posible solo a través de la participación y la elección”, dice Capriles.

El dos veces gobernador del estado Miranda también señala que no le fue fácil llegar a esa decisión. Habla de su familia, de su último hijo que presentó un cuadro complicado de salud al nacer, lo que lo llevó a pausar sus actividades políticas y los recorridos por las regiones para impulsar su entonces candidatura.

“Aceptar esta realidad no ha sido fácil, pero es un paso necesario en nuestro camino hacia una Venezuela más unida y fortalecida para lograr el cambio. Jamás seré yo quien vulnere esa posibilidad cierta y cercana”.

Pide construir la unidad

Llamó a construir la unidad, agradeció el apoyo de las bases de Primero Justicia y ratificó que seguirá adelante para impulsar el cambio político, que cree político en el año 2024.

“En estos momentos difíciles, es fundamental mantenernos unidos como pueblo. La unidad es nuestra mayor fuerza y juntos somos capaces de superar cualquier obstáculo que se presente. Agradezco de corazón a todos los que creyeron en mí y en nuestra causa, y los animo a seguir adelante con esa misma pasión y determinación. Sigamos luchando juntos por una Venezuela justa, próspera y en paz para todos”.

Y añadió que “con esperanza en el corazón y el firme compromiso de seguir trabajando por nuestra patria, me despido con gratitud y admiración por la fuerza inquebrantable de nuestro pueblo”.

Aquí el texto completo completo de la carta de renuncia de Capriles:

