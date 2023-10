Juan Pablo Guanipa a Carlos Prosperi: Es lamentable que asumas esa postura de mal perdedor

El dirigente de Primero Justicia,Juan Pablo Guanipa se dirigió al candidato de Acción Democrática a la primaria, Carlos Prosperi, luego de que este último anticipara que no reconocerá resultados “sesgados” de este domingo 22 de octubre.

“Es muy lamentable que asumas esa postura de mal perdedor después de la intensa campaña que realizaste. En la vida ganamos y perdemos”, dijo en su cuenta de X.

Guanipa admitió que se produjeron dificultades logísticas, pero señaló que es evidente que el abanderado de AD “no tenía posibilidad alguna de remontar los números que siempre mostró durante toda la campaña”.

“Hoy Venezuela reclama de todos una actitud unitaria y te invito a hacer los reclamos que creas justos, pero te aseguro que ninguno incidirá en el resultado final”, subrayó.

Adicionalmente, instó al adeco a reconocer los resultados de la primaria de este domingo 22 de octubre y acompañar a la unidad.

“Este país nos requiere a todos y tú debes asumir el rol que te corresponde”, concluyó.

Contradicción en AD

El dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática Manuel Rojas Pérez reaccionó, también en su cuenta de X, tras los señalamientos de Prosperi.

“No es cierto que el proceso es un desastre. No es cierto que los centros no están funcionando. Estamos viendo la realidad del país y hay que aceptar y acompañar lo que la mayoría está expresando hoy”, expresó contradiciendo al candidato.

