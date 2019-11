Juan Guaidó afirma que este #16Nov reinicia “la protesta permanente”

El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, reafirmó que a partir de este sábado 16 de noviembre reinicia “la protesta permanente” para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder.

Este viernes, 15 de noviembre, en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el parlamentario reiteró el llamado a los venezolanos a salir a las calles. “Que cada quien mañana (sábado) salga con su bandera de Venezuela. El mensaje es usted mismo, un pueblo que está cansado y no se rinde”, resaltó.

Guaidó añadió que el objetivo es “las protestas hasta que se vaya el dictador; protestar hasta que haya unas elecciones libres”.

Recordó que con la mediación de Noruega y la mesa de diálogo de Barbados habían propuesto al chavismo gobernante que se reconociera a la AN, se disolviera la Constituyente y desde allí otorgar garantías a los funcionarios de Maduro para el cese de la usurpación.

“Ustedes (el chavismo) arrastrados por la soberbia los usan de tontos útiles y de manera implícita reconocieron que necesitamos un nuevo Consejo Nacional Electoral“, dijo en alusión al comité preliminar que instaló el Parlamento para la escogencia de los nuevos rectores del Poder Electoral, en la que participa el Partido Socialista Unido de Venezuela después de su retorno a la AN.

Sobre la convocatoria de este 16 de noviembre, que en Caracas saldrá desde cuatro puntos para cerrar en la plaza José Martí de Chacaíto, subrayó que “Venezuela se levanta, está despertando como lo ha hecho una y otra vez hasta lograr nuestros objetivos”.

Guaidó dijo que aún falta el apoyo de los funcionarios civiles y militares, a quienes insistió en desconocer a Maduro como gobernante para que el país salga de la crisis política, social y económica.

“El usurpador hablaba de comerse la luz, queda claro que hemos actuado dentro de la Constitución desafiando a la dictadura”, manifestó y recriminó que Maduro haya anunciado la entrega de fusiles a los miembros de la Milicia Bolivariana.

“No nos van a detener”

En su respuesta al gobernante Nicolás Maduro y al segundo del chavismo, Diosdado Cabello, Guaidó afirmó en que las amenazas no detendrán la ruta política a la transición que lidera y pidió a su simpatizantes insistir en las protestas de calle como mecanismo de presión hasta lograr un cambio de poder.

“Si lo hemos intentado todo, ellos también. Han asesinado, han perseguido, hay gente todavía presa, han intentado todo método de tortura, convencionales y peor (…) Pero eso no nos va a detener, ese es el miedo de la dictadura, que no nos han detenido, que no nos van a detener hasta que logremos que no haya un dictadura”, expresó.

El jefe del Parlamento destacó que Maduro “no tiene respaldo popular ni internacional” y que “sabe que está solo, aislado, no puede caminar por la calle, entiendo que esté nervioso, sobre todo con un pueblo que no se rinde”.

Con información de Cristofer García