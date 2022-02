La “reforma judicial” también debe alcanzar al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, en opinión del diputado José Gregorio Correa, integrante del Comité de Postulaciones Judiciales.

Este comité es el responsable de proponer el nombre de los nuevos magistrados y magistradas de la República y su gestión, aunque breve (apenas se está integrando), ya comienza a ser cuestionada por un sector de la oposición que asegura solo buscan “simular” la depuración del máximo tribunal.

Adicionalmente, este cuerpo parlamentario debe cargar con el desconocimiento de una parte de los venezolanos y de la comunidad internacional que no reconoce las elecciones legislativas de diciembre de 2020 como legítimas.

A los detractores, Correa les responde que no prestaría su nombre para una simulación: “Perseguimos una verdadera reforma judicial y, también, es necesario renovar a los órganos auxiliares de justicia”.

De las declaraciones de Correa, ofrecidas a Efecto Cocuyo, se deprende que este Parlamento imprimirá celeridad a los nuevos nombramientos, pues es probable que este viernes 4 de febrero se inicie el lapso de postulaciones para los abogados que aspiren integrar el TSJ.

¿Quiénes son los postulados por la sociedad civil para integrar el comité?, ¿puede adelantar algunos perfiles?

Los perfiles son variados, no hay nada predeterminado. Lo ideal es que estén todos los sectores del país, pero son solo 10 representantes. Estamos revisando expediente por expediente de los casi 100 que recibimos. Este 1 de febrero debemos presentar los nombres ante la cámara para que sean aprobados.

¿Cuándo tienen previsto iniciar el proceso de postulaciones para el cargo de magistrado o magistrada del TSJ?

El viernes (4 de febrero) se abrirá un lapso de cinco días continuos para esto.

¿Qué elementos van a considerar en el baremo que van a aplicar a cada uno de los aspirantes?, ¿se introdujo algún cambio en los requisitos?

Se va a aplicar todo lo que está previsto en la Constitución. En la Ley no se podían modificar los requisitos porque estos están establecidos en la Constitución, lo que se decidió fue que el inspector general de tribunales y el director ejecutivo de la magistratura, por ejemplo, no sean magistrados, también se le quita la potestad a la Sala Constitucional de legislar cuando consideren que un artículo es inconstitucional, cuando esto pase deberán hacer sus recomendaciones y remitirlo a la Asamblea Nacional.

¿Van a permitir la reelección de los magistrados exprés?

No me podría sumar a su expresión de magistrados exprés. A quien no se le haya vencido el periodo de 12 años podrá perfectamente aspirar a uno nuevo. ¿Quiénes no pueden aspirar?, los que son suplentes en la actualidad porque ya se les venció el periodo de seis años. Solo se va a escoger a un suplente por principal.

¿Qué responde a quienes piensan que este proceso solo busca simular una depuración del TSJ, pero en el fondo mantendrá la mayoría oficialista?

No estoy de acuerdo, yo no prestaría mi nombre para eso. Perseguimos una verdadera revolución judicial y hay que renovar también a los órganos auxiliares de justicia.