José Gregorio Contreras de Vente Venezuela: Ni el TSJ ni nadie nos va a sacar de la ruta electoral

El politólogo y coordinador nacional de formación de Vente Venezuela, José Gregorio Contreras, abordó en entrevista con Efecto Cocuyo los desafíos que tiene por delante la candidata presidencial María Corina Machado.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue sin pronunciarse respecto a la inhabilitación que, según la Contraloría General de la República, pesa sobre la opositora, aunque ésta asegura que nunca fue notificada de la medida que le impediría competir en las presidenciales de este año.

Vente Venezuela y la negociación

En el marco de la negociación, la sanción debe ser revisada por el TSJ y en Vente Venezuela esperan que se ratifique que Machado goza plenamente de sus derechos políticos.

“Lo que hemos pedido es que haya una aclaratoria respecto a un acto que no tiene validez jurídica. Seguimos enfocados y nadie nos va a sacar del foco que es ir a las elecciones y exigirle, incluso, al régimen que le ponga fecha a las elecciones, el país tiene una candidata y tendrá una presidenta”, afirma Contreras.

El profesor universitario reitera, durante toda la conversación, que “nadie los sacará de la ruta electoral” ni siquiera el TSJ.

En su primer discurso del año, Machado admitió, formalmente, ser parte de una negociación compleja, afirmación que altos jerarcas del gobierno tildan de “mentira”.

Sobre esto, Contreras señala: “María Corina es la líder en este momento, tiene un mandato del pueblo. Ella no se ha negado nunca a la negociación, lo que ha planteado es que tiene que ser siempre para la salida, por eso es compleja. Se está conversando con múltiples personas y sectores. No puede haber una negociación donde no esté María Corina Machado, ella tiene que ser garante de los venezolanos”.

Otra estrategia contra la opositora intenta el dirigente Luis Ratti, quien se autoproclamó como presidente de Vente Venezuela y anunció su candidatura presidencial como abanderado de este movimiento.

“Esto es lo más ridículo que he podido escuchar, ¿quién le va a quitar a María Corina Machado que esa marca es de ella y de los venezolanos que quieren cambio? Hagan las triquiñuelas que quieran hacer no podrán arrancarle del corazón de los venezolanos que Vente es el cambio y lo representa Machado. Esta es una acción que no es ni digna de comentar”, señaló.

Defensa del voto

Además de superar la inhabilitación, el desafío más importante por delante es la organización de una gran “legión de venezolanos”, en palabras de Machado, que estén formados y articulados en defensa del voto.

Contreras resume el planteamiento en comités de ciudadanos para los que se requieren miles de voluntarios, concretamente 600 mil, lo que ha sido denominado “red 600K”.

“A nivel nacional ya estamos conversando con todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil que está pidiendo participar, el escenario político lo ha tomado la sociedad civil. Se trata de la rebeldía popular en el acto cívico de la elección”, afirma.

El politólogo también se refirió al comando de campaña de Machado sobre el que aseguró se está conformando con una “amplitud enorme” y se anunciará en los próximos días.

La estrategia de la líder de Vente Venezuela se apoya en tres líneas de acción: acuerdo nacional y social, creación de un nuevo aparato de integridad electoral y alineación global.

