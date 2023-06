José Brito: Toda persona que aspire a ser presidente de la República debe estar habilitado

El diputado de la Asamblea Nacional 2020, José Brito, acudió a la sede de la Contraloría General de la República para solicitar información sobre las inhabilitaciones políticas que hay sobre algunos candidatos que participarán en las elecciones primarias de la oposición.

“Yo no he venido aquí a solicitar inhabilitación alguna. He venido a solicitar información del estatus de la señora María Corina Machado si está inhabilitada o no para postularse. Yo exijo en nombre de la ciudadanía que la Contraloría nos indique el estatus de la señora María Corina Machado”, dijo Brito poco después de que realizara la solicitud ante el ente.

El diputado, señalado de intentar lavar la cara del empresario Alex Saab y separado de la coalición opositora, insistió en que solamente acudía a buscar información en calidad de ciudadano y de diputado. “Yo no hablo por la comisión de Contraloría. Yo hablo como ciudadano”, sostuvo.

Brito reiteró en todo momento que su intención es verificar si las personas que se postularon pueden participar en las venideras elecciones presidenciales del 2024.

“Toda persona que aspire a ser presidente de la República tiene que estar habilitado. Si yo aspiro a ser presidente yo tengo que estar habilitado. Nicolás Maduro tiene que estar habilitado”, respondió al ser consultado sobre si pediría un estatus sobre el actual gobernante.

En la opinión del diputado si algún candidato está inhabilitado debe ceder el paso y no debería participar. “Si la Contraloría dice que María Corina está inhabilitada entonces no debería participar. Solo estoy preguntando por el caso de María Corina Machado”, añadió.

Las solicitudes de inhabilitación de Luis Ratti

Por su parte, el domingo el dirigente político Luis Ratti informó que solicitud que realizó a la Contraloría General para que se inhabilite a los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano ha avanzado y que a inicios de esta semana presentará las pruebas que apoyan su petitorio.

“También confirmamos que nuestras acciones legales en la Contraloría General, en el TSJ y en el Ministerio Público está semana serán más contundentes, la sumatoria de voluntades políticas en esta lucha por una política limpia y una democracia plural es un hecho. Esperamos de la Comisión de Política Interior, de la Comisión Contraloría de la Asamblea Nacional también sean parte de estás investigaciones y de estás Inhabilitaciones”, añadió Ratti en un hilo de Twitter.

Según él la razón por la que solicita la inhabilitación es porque la procedencia de los fondos de la campaña de los señalados son “oscuros”.