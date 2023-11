La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó un acuerdo en rechazo a la prórroga de sanciones por parte de la Unión Europea (UE) contra funcionarios venezolanos, por considerarlas «ilegales, arbitrarias, de carácter extraterritorial» y violatorias de la Carta de Naciones Unidas (ONU).

A propósito de dichas medidas restrictivas, que pesan sobre funcionarios como la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, se sumó a la medida que asumiera el Ejecutivo este 13 de noviembre, sobre impedir que cualquier misión electoral de la UE venga a Venezuela, con elecciones presidenciales en puerta, mientras persistan las sanciones internacionales.

«No van a venir, mientras un solo venezolano esté sometido a esa barbaridad, no van a venir; tienen que cumplir (el acuerdo de Barbados). Mientras diputados, funcionarios del gobierno venezolano, el presidente del CNE o Venezuela estén sancionados, no van a venir (…) Lo juro por Dios, lo juro por mis hijos; mientras haya sancionados, no habrá misión de observación electoral de la Unión Europea en las elecciones de 2024», sentenció.

Se preguntó cómo puede ser imparcial la UE en un proceso electoral venezolano si sanciona a funcionarios del país que visitan, quienes, sostuvo, “lo único que hacen es cumplir con el mandato que el pueblo les otorgó”.

«¿Cómo van a firmar un acuerdo electoral con Elvis Amoroso si está sancionado? (…) ¿A quiénes le ruegan (Europa) para que les vendan gas y petróleo para paliar la crisis de energía que viven en este momento? A la vicepresidenta, que está sancionada… y tengo pruebas de que ruegan», fustigó durante la sesión ordinaria de este 14 de noviembre.

Denuncian violación al acuerdo de Barbados

El exministro de Información y Comunicación recalcó que las sanciones implican violación al reciente acuerdo sobre derechos políticos y electorales firmado con la Plataforma Unitaria en Barbados en el punto 4, el cual alude a la invitación a misiones técnicas electorales, incluida la UE y el Centro Carter, con apego a la Constitución y los acuerdos suscritos con el Poder Electoral.

Sobre los acuerdos de Barbados, volvió a amenazar a la oposición con revelar “conversaciones secretas” porque, a su juicio, no han cumplido con lo pactado y firmado, el pasado 17 de octubre.

También recordó que para las elecciones regionales de 2021 la UE firmó con el CNE un acuerdo, en el que se comprometió a la no injerencia en asuntos internos y luego presentó un informe con críticas al proceso comicial. Entre dichas observaciones estuvo la alusión a la falta de independencia de poderes debido a la intromisión del Poder Judicial en las decisiones del CNE, al anular y ordenar la repetición de las elecciones en el estado Barinas, tras el triunfo del opositor Freddy Superlano.

«Tienen que ser imparciales, objetivos y respetar la independencia de Venezuela. ¿Cómo se puede ser imparcial y objetivo si se inmiscuyen en asuntos del país y tomaron partido por una de las partes al dictar sanciones? (…) No fuimos nosotros, fueron ellos; nosotros asumimos una posición de buena fe, pero ellos ya tomaron parte; no pueden ser observadores», reiteró.

La bancada de la Alianza Democrática, en voz del diputado de 2020 Oscar Ronderos (AD intervenida), respaldó el acuerdo en rechazo a la prórroga de sanciones por parte de la UE, que también recae en funcionarios como el diputado nacional Diosdado Cabello, entre otros.

Ronderos sostuvo que la UE no termina de entender que la «tesis de máxima presión» contra los países «no funciona» y lamentó que, mientras Estados Unidos va levantando medidas para dar paso al diálogo entre los mismos venezolanos, el bloque europeo las ratifica.

