La directiva de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, integrada por Jorge Rodríguez como presidente, Pedro Infante como segundo vicepresidente y América Pérez como segunda vicepresidenta, fue ratificada para el período legislativo 2024 en la sesión de instalación de este 5 de enero de 2024.

Al inicio de la sesión de instalación del Parlamento dominado por el chavismo, realizada en el Palacio Federal Legislativo desde las 11:08 a. m. , Rodríguez no demoró en formular una advertencia a los diputados de la AN de 2015, que también ratificaron su directiva este viernes vía Zoom, por «esconderse en una videoconferencia» para seguir «robando».

«Seguir con la cueva de Alí Babá viola los acuerdos de Barbados; seguir metiendo mano a los activos viola los acuerdos, e incurren en un delito tipificado en las leyes de la República (…) Si persisten, no tendrán otro destino que la justicia que le sea impartida (…) Solo esa advertencia de comienzos de año», expresó el también jefe de la delegación de Miraflores que negocia con la Plataforma Unitaria Democrática con la mediación de Noruega.

Rodríguez también recordó que 2024 será «movido para la elección política» y que uno de los logros del Parlamento con mayoría del chavismo fue haber rescatado la sede para colaborar con la «paz» del país, la «mejora» de la economía y la «reconstrucción del estado de bienestar social» para los venezolanos, además de la aprobación de 74 leyes en cuatro años.

Previamente a la sesión de este 5 de enero, se especulaba sobre el relevo de Rodríguez en la presidencia de la AN de 2020, debido a que se espera sea designado por Nicolás Maduro como jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para las elecciones presidenciales y que en su lugar asumiría el primer vicepresidente, Pedro Infante, pero dicho escenario no se concretó.

Algunos partidarios del chavismo recordaron el peso de Rodríguez como apoyo al Ejecutivo desde la AN para garantizar «gobernabilidad» y su rol como jefe de la delegación negociadora, como razones de suficiente peso para continuar al frente del Legislativo, por lo que de ser nombrado como jefe de la campaña deberá compartir ambas funciones.

El jefe de la fracción parlamentaria del Psuv, Diosdado Cabello, estuvo a cargo de presentar la propuesta de ratificación de la directiva por haber estado al frente de una AN que, a su juicio, ha sido una de las «fortalezas» para el diálogo de paz y la «tranquilidad del país».

Cabello secundó las palabras que el gobernante Maduro expresara un día antes frente a los diputados: La sede de la AN «está en Caracas y no en Miami», en alusión al Parlamento de 2015, con mayoría opositora.

«La sede de la AN es Caracas, no Miami, España, ni Bogotá; es Caracas. No hay otro mecanismo y se reúne en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, donde estamos hoy», recalcó.

La Alianza Democrática, en voz de Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido judicialmente), pidió evaluar lo que ocurre con los activos de la República en el exterior por parte de la AN de 2015 y aplicar «justicia». Rechazó que la oposición haya aprobado una «continuidad» que no existe y que además se «apropie» de recursos públicos para funcionar.

Alvarado propuso sin posibilidades de éxito una junta directiva de la AN de 2020 encabezada por Alfonso Campos (El Cambio) como presidente, Luis Parra (Primero Venezuela) como primer vicepresidente y Anyelit Tamayo (Acción Democrática intervenida) como segunda vicepresidenta.

Mapa con el Esequibo entró al hemiciclo

Votada la ratificación de la junta directiva, fue juramentado Jorge Rodríguez por una estudiante uniformada de educación media, acompañada de representantes del poder popular, deportistas e indígenas. Él, a su vez, le tomó juramento a Infante y a Pérez, además de la secretaria de la AN María Alejandra Hernández, y el subsecretario del Parlamento, José Omar Molina, que también repetirán en dichos cargos.

Antes de entrar al Palacio Legislativo, los diputados de 2020, encabezados por Rodríguez y Cabello, colocaron una ofrenda floral ante la estatua del Libertador Simón Bolívar, en la cercana Plaza Bolívar. Luego se dio el ingreso a la sede de la AN con el nuevo mapa aprobado con la incorporación del territorio Esequibo por delante, en las manos de la directiva ratificada, además de Cabello.

El cuadro fue colocado a la izquierda de la Secretaría en el hemiciclo de sesiones, donde estaba el cuadro del expresidente Hugo Chávez, que fue movido al lado del retrato de Simón Bolívar, del lado derecho.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related