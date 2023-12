Los excandidatos a las primarias, Delsa Solórzano, César Pérez Vivas, Andrés Velásquez, Freddy Superlano, Andrés Caleca y Tamara Adrián, se pronunciaron este 8 de diciembre, en rechazo a nueva ola de persecución política en el país, dirigida a «desarticular» la candidatura presidencial de María Corina Machado.

Solórzano condenó que tras ese objetivo, al gobierno de Nicolás Maduro poco le importa incumplir con el reciente acuerdo firmado entre la Delegación de Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Barbados.

«Lester Toledo es delegado de la PUD para negociar con Maduro, si eso no es un atentado contra el acuerdo de Barbados no sé que es, pero hay más, Roberto Abdul fue miembro de la Comisión Nacional de Primaria y se supone que no iban a atacar las primarias y que liberarían presos políticos, liberan a cuatro y dictan más órdenes de captura por lo que la situación es peor», fustigó la presidenta de Encuentro Ciudadano en rueda de prensa.

Recordó que existen 300 presos políticos en Venezuela y que además del compromiso de liberarlos a todos a partir del acuerdo firmado, está la exigencia de que se detenga la persecución contra la disidencia política, como requisito además para que pueda haber elecciones libres en 2024.

«Quieren desarticular a María Corina»

Este 6 de diciembre, el fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció la solicitud de órdenes de captura contra 14 opositores, entre ellos Pedro Urruchurtu, Henry Alviarez, Claudia Macero y David Smolansky, militantes de Vente Venezuela y contra el directivo de Súmate y exmiembro de la Comisión de Primarias, Roberto Abdul. Se les señala de supuestos nexos con la petrolera estadounidense, Exxon Móbil para favorecer a Guyana en la disputa por el Esequibo.

El Ministerio Público también pidió la captura de los dirigentes de Voluntad Popular, Leopoldo López y Lester Toledo, Carlos Vecchio, el expresidente del gobierno interino, Juan Guaidó, además de Yon Goicoechea, Julio Borges y los exministros Rafael Ramírez y Andrés Izarra.

Solórzano indicó que la denuncia sobre los nuevos afectados por la persecución política ya se hizo ante organismos internacionales, que velan por los derechos humanos y de índole política como la Unión Interparlamentaria

«Quieren desarticular a María Corina Machado, hacer ver que está sola, pero no está sola, cuenta con las organizaciones políticas, el país, nada ni nadie nos sacará de la ruta electoral, de allí no nos van a mover», recalcó Solórzano.

Defensa del voto

La exdiputada nacional también mencionó que las organizaciones políticas ya se están organizando internamente para aportar a la candidatura presidencial de la unidad en aspectos como la formación de testigos en las mesas de votación.

«Por cuidar el voto no va a ser, nos estamos preparando en cada organización, lo está haciendo Encuentro Ciudadano, Voluntad Popular, tenemos a 60.000 personas trabajando pero serán muchos más, pero también hay que lograr condiciones para las elecciones», recordó.

«Todo (la persecución y el referendo sobre el Esequibo) es para distracción, hacerle creer a la gente que ni vale la pena votar, no nos distraigamos», agregó.

Sobre la revisión de la inhabilitación política ante el Tribunal Supremo de Justicia, el exgobernador el Táchira, César Pérez Vivas, expresó que la líder de Vente Venezuela está en su derecho de tomar una decisión por lo que dicha acción, aclaró, solo depende de ella.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related