Hablan los protagonistas de la primaria

Efecto Cocuyo entrevistó a voluntarios que pusieron a disposición sus casas y locales como centros de votación para la primaria. ¿Por qué lo hicieron?, ¿qué los motivó?, ¿sintieron temor? Así se organizó la ciudadanía para el domingo 22 de octubre.

La Vega

“¡Queremos votar, queremos votar!”, demandan los electores en cola. Las voces retumban en el callejón, son las 8:30 de la mañana. Esperan impacientes frente a una casa, en la parroquia La Vega del oficialista municipio Libertador. Es domingo 22 de octubre y Gregorio Hernández* (41 años) espera que llegue el material electoral para abrir las puertas.

Se asoma por el balcón y pide calma. Los motorizados que llevaban los cuadernos, las boletas, las actas y demás tuvieron que resguardarse ante la sospecha de que los seguían.

Una semana después, sentado en la sala de su vecino, confiesa que le sorprendió la participación. En su casa, que sirvió como centro de votación, ejercieron su derecho más de 700 personas y el 90% eligió a la antítesis del chavismo: María Corina Machado.

En un sector “rojo, rojito” la movilización que produjo la primaria de oposición no es un dato menor. El vecino Carlos Manrique* (69 años) se apura a compartir una hipótesis de lo sucedido: “Lo que pasa es que nosotros andamos buscando un mesías”.

Hernández admite que sintió temor en varios momentos porque “cuando vives bajo un sistema como este, siempre está latente”. Incluso, cuando responde esta entrevista tiene miedo, en ese preciso instante, en otro punto de la ciudad, el Tribunal Supremo de Justicia actúa contra la voluntad popular ordenando “suspender todos los efectos” de la elección.

Sin embargo, el domingo 22 de octubre representó un punto de inflexión para él. “Llega el momento en el que dices que sea lo que dios quiera, ¿qué más podemos perder?, ¿qué más nos pueden quitar?”, expresa.

Los vecinos de La Vega dieron todo por el todo el domingo 22 de octubre. Foto: Mairet Chourio. La imagen fue alterada con IA.

Subraya que la primaria es un primer paso que muestra a la comunidad internacional y “al sistema” que la gente quiere un cambio político.

Ese cambio se manifestó incluso dentro de las estructuras que el chavismo creó con los consejos comunales y las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) para controlar áreas sensibles de la población como la alimentación y la salud.

“Yo tengo familiares y compadres que son parte de las fuerzas chavistas de La Vega y calladitos me decían: chamo, le pusieron un mundo”, comenta.

Su motivación para prestar su casa es que le cuesta “soltar a Venezuela”. “Yo adoro a este país, me siento más venezolano que el poco de arepas que me he comido o no sé si el poco de arepas que me he comido me volvieron más venezolano”, dice mientras sonríe.

Pero es precavido, espera que no sea otra esperanza vaga. “Siento que vamos por buen camino, a pesar de las palabras: inhabilitación, fraude; números que no les cuadra a ellos (al gobierno) quizás por su ego inflado o herido. Siento que vamos con un liderazgo enfocado que ahora sí está apuntando a donde es”, manifiesta.

Luego de conocer la sentencia de la Sala Electoral del TSJ diría después que “es más de lo mismo”, “es hacer efectivo lo que venían preparando, que es el golpe a la primaria y lo hacen porque lo del domingo fue un golpe al hígado que sacudió las bases del chavismo-madurismo”.

Un autobús pasa cerca del sector de La Vega donde estuvo una punto de votación. Foto: Mairet Chourio. La imagen fue alterada con IA.

El vecino Manrique fue coordinador de este centro de votación en La Vega. Iba a prestar su casa, pero la estructura no era accesible para las personas con discapacidad. ¿Por qué lo hizo?, responde: “Si no aportamos algo a la democracia, estamos enterrando al país”.

“Esto quizás le abra los ojos a los gobernantes de turno para que vean que lo están haciendo mal, ya basta de maltratar al pueblo. Nos tienen maniatados, subyugados”, cuestiona.

Para Manrique, los resultados de la primaria confirman que buscamos un mesías. Foto: Mairet Chourio. La imagen fue alterada con IA.

En su opinión, el gran problema es que en la dirigencia política “nadie quiere a Venezuela ni al pueblo”.

Saca cuentas y confirma que en ese punto votaron más de 700 personas. “Inclusive vinieron personas que son chavistas por convicción o por tradición y votaron”, recuerda.

Aunque en la acera del frente hay una casa donde opera una “célula chavista”, en sus propias palabras, dice que el domingo 22 transcurrió con normalidad, en paz, y que la gente estaba “muy motivada”.

Petare

En el barrio 5 de julio de Petare, Yeison Guzmán* (40 años) coordinó uno de los puntos de la primaria. Nos lleva hasta el local –antes cibercafé– donde nuclearon siete centros. Está cerrado. Llama al “gordo” que es el dueño, pero este prefiere no dar entrevistas para evitar represalias.

“Lo que pasó en Petare pasó en Catia y en el 23 de enero, fueron votos espontáneos, la gente salió a votar porque está cansada de lo que está pasando en el país, estamos viviendo una mala administración, nos humillan con los suplementos llenos de gorgojos (bolsas Clap) que nos venden”, afirma.

Lo que más le sorprendió fue esa espontaneidad de la que fue testigo: “Aquí no se hizo eso que llaman acarreo de votos, no se obligó a nadie, no se le pagó a nadie, todos salieron a votar y las colas eran largas y la gente estaba contenta”.

Guzmán trae un recuerdo al presente para probar la pérdida de respaldo popular que ha sufrido la denominada Revolución Bolivariana. “Aquí en 5 de julio todos eran chavistas, hasta el que no era, porque (Hugo) Chávez era un monstruo electoral. Pero el domingo tú veías en la cola a gente con su bolsita de chavista aquí votando, sobre todo los viejitos que venían”, confirma.

Para ejemplificar el deterioro de la calidad de vida cuenta que pagó 60 dólares para que le repararan la nevera hace dos semanas, pero se fue la luz de nuevo y se volvió a dañar.

“Ellos están utilizando sus herramientas para amedrentar, si son inteligentes como partido (el Psuv) se van aguas adentro y hacen un análisis de lo que está sucediendo ahorita porque ya no tienen los mismos votos”, reflexiona.

En el centro que coordinó votaron alrededor de 756 personas y la ganadora fue María Corina Machado.

En Petare la gente salió a votar sin miedo. Foto: Mairet Chourio. La imagen fue alterada con IA.

Catia

El recorrido en Caracas termina en Lomas de Urdaneta, Catia, donde el centro de votación para la primaria fue instalado en un urbanismo que exhibe la imagen de Chávez en todos los edificios. Junto a la foto del fallecido presidente se lee el siguiente mensaje: “Construyendo en socialismo. Rehabilitación integral del bloque”.

En Catia hicieron hasta seis horas de colar para votar. Foto: Mairet Chourio. La imagen fue alterada con IA.

Durante casi seis horas, alrededor de 60 ciudadanos permanecieron en las afueras de este lugar a la espera de que abrieran la mesa de votación instalada en uno de los apartamentos del edificio. La demora fue por la falta de boletas.

Al volver al sitio tocamos repetidamente la puerta del departamento, pero nadie salió. Tal vez fue el miedo el que evitó la entrevista o solo fue la necesidad de tener que salir a trabajar para ganarse la vida.

Miranda-Los Teques

Jesús Pacheco* (55 años) prestó su local “porque no había centro en ese sector, nadie quería prestar sus espacios por temor”.

La primaria para él representó “una ventana, una apertura a la democracia”. “Esto demuestra que ya no queremos seguir bajo el control del régimen que tenemos”, sentencia.

De los propios electores que fueron a votar salieron las sillas y las mesas que se necesitaban para empezar el proceso. También se eligieron miembros de mesa entre los asistentes.

Ante la precalificación del delito de “legitimación de capitales” que hace el Ministerio Público, Pacheco refuta: “Yo no vi que se moviera dinero de ningún lado, el aporte surgió de la misma gente, la comida y la bebida surgió de la misma gente”.

También rebate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de “suspender todos los efectos” de la primaria. “Quieren borrar de un plumazo la primaria por temor, tienen miedo porque saben que no tienen gente, que perdieron la credibilidad. La gente no quiere saber más de engaños, ni de un lado ni del otro”, concluye.

En su local, en el que fueron nucleados cinco centros, afirma que votaron aproximadamente 1000 personas.

Aragua-La Victoria

Piedad Paz* (77 años) prestó la entrada de su casa. “Sentí miedo, pero yo tengo un nieto que trabaja con el gobierno y le dije: mira, me haces el favor y las hordas que acostumbran a mandar no las manden, es la casa de tu abuela, entonces me dijo que no iba a pasar nada y así mismo fue, todo se hizo a carta cabal”, señala.

Paz compara la primaria con una “fiesta” por el ánimo que exhibían los participantes. En total votaron 2.371, según el registro de las cuatro mesas que llevó y compartió. En este punto se nuclearon nueve centros.

La señora Paz ejerciendo su derecho el domingo 22 de octubre. La imagen fue alterada con IA.

Su mayor dolor es la división de su familia como consecuencia de la migración, por eso lo que más desea es “dejarle una patria libre” a sus nietos.

*Los nombres de las personas fueron cambiados para resguardar su identidad. Las fotos fueron alteradas con IA para proteger a los protagonistas.

