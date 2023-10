La decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena “suspender todos los efectos” de la primaria celebrada el 22 de octubre en el país es “inejecutable”, en opinión de constitucionalistas.

El abogado Gustavo Manzo explicó que la finalidad que tenía la elección primaria se cumplió y, por consiguiente, “no tiene sentido” la sentencia del Poder Judicial.

“Resultó electa y reconocida una candidata. No hubo impugnación, reconteo, nada. Entonces, no tiene sentido. Es como que ordenes derrumbar un edificio que no existe”, argumentó.

El profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana cuestionó que el fondo de la decisión del TSJ viole el principio de democracia participativa y protagónica que consagra la Constitución.

“Judicializar las actividades ciudadanas trae como consecuencia una contradicción con el principio de participación contenido en la Constitución”, señaló.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se pronunció en esta línea, al recordar que el texto constitucional, en su artículo 67, establece que:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, financiamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes”.

Sobre la demanda que hace el tribunal de los cuadernos de votación y demás documentos en poder de la Comisión Nacional de Primaria, el constitucionalista consideró que “están queriendo llevar a cabo elementos de persecución política”.

La postura del constitucionalista coincide con la del abogado Allan Brewer Carias, quien señaló, a través de su cuenta de X, que: “La elección de María Corina Machado, efectuada en las primarias del domingo 22 de octubre, es un hecho político ya cumplido, sin precedentes, de manifestación libre del pueblo que ya se efectuó y ella fue proclamada. Eso no es suspendible como ilegítimamente pretende el TSJ”.

Manzo también se refirió a María Corina Machado. Sobre la candidata, dijo que se le están violando sus derechos humanos al inhabilitarla sin que exista una sentencia condenatoria firme en su contra.

Además señaló que el mensaje político que envía el gobierno “es que lo firmado en Barbados no va a ser cumplido”.

Judicialización de la política

La exmagistrada y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Cecilia Sosa, manifestó que “esta es una nueva iniciativa política de utilización del TSJ” que busca “castigar a los ciudadanos”.

“Esta es una sentencia que va contra el elector que de manera libre y voluntaria concurrió a la elección del 22 de octubre”, expresó.

El objetivo detrás de esta decisión, a su juicio, es ratificar que las inhabilitaciones están firmes aunque no hay una sentencia condenatoria contra los afectados, y es María Corina Machado la más notable al ser la candidata presidencial electa el pasado 22 de octubre.

“Si ellos (el gobierno) hubieran sabido la cantidad de gente que iba a votar hubieran anulado eso antes del hecho, pero ante la sorpresa están usando mecanismos para decirle a los electores que su voto no vale. Buscan desanimar la movilización”, dijo.

