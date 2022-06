Guaidó fue agredido por simpatizantes chavistas en Cojedes

El dirigente opositor Juan Guaidó fue agredido por simpatizantes del chavismo mientras se encontraba en un espacio de reuniones en el estado Cojedes. El presidente de la Asamblea Nacional de 2015 se encontraba en el estado llanero realizando una caminata en el marco de su gira por el país.

El hecho fue registrado en videos y ocurrió la tarde de este sábado 11 de junio. En el video se aprecia un grupo de hombres, algunos vestidos con camisas rojas, atacando físicamente al opositor.

#EnVideo Juan Guaidó fue agredido por militantes del chavismo este #11Jun cuando se encontraba en un restaurante en el estado Cojedes.



El líder opositor realizaba un recorrido en la entidad llanera. pic.twitter.com/7OYaKWBX74 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) June 11, 2022

Freddy Guevara, representante de Voluntad Popular, señaló que lo ocurrido fue una emboscada por parte del chavismo y que los agresores no eran ciudadanos comunes sino enviados por el Gobierno.

“Veo gente confundida (y lamentablemente gente difundiendo eso): a Guaidó no lo sacaron de un restaurante venezolanos descontentos. Ni era un restaurante (era un espacio de reuniones). Y no eran ciudadanos comunes si no del régimen. Fue una emboscada”, dijo.

Guaidó se había reunido minutos antes del ataque con un grupo de vecinos en San Carlos, capital de la entidad, donde promovió la consolidación de la unidad durante un recorrido.

“Cojedes es una tierra que enfrentó y derrotó a la dictadura. Hoy los vinimos a buscar para consolidar la unidad, una herramienta que ha sido efectiva a lo largo de esta lucha para desafiar y vencer a un régimen que quiere acostumbrarnos a la tragedia”, dijo Guaidó en un discurso.

Mientras la dictadura no le puede ver la cara a la gente, estamos en las calles de toda Venezuela y aquí nos mantendremos.



A pesar de las amenazas, nos mueve la defensa de la democracia, de Venezuela y de la familia que vamos a recuperar. #SeMovilizaCojedes pic.twitter.com/9OLVAl77h9 — Juan Guaidó (@jguaido) June 11, 2022

El pasado 4 de junio, un grupo de oficialistas también atacó una de las concentraciones que realizaba Guaidó, en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia. En el lugar militantes y ciudadanos identificados con el chavismo se enfrentaron de forma violenta.

En el hecho algunas personas resultaron heridas, y responsabilizaron a un concejal adepto al chavismo de estar involucrado con el hecho violento.

Tras el ataque Guaidó aseguró que el antichavismo es «mayoría» y que la violencia no callará las voces de quienes buscan un cambio de Gobierno en el país, a pesar del «saboteo y las amenazas».