Guaidó llama a «consolidar» al candidato que derrotará a Maduro tras anuncio sobre primaria

Tras anunciarse oficialmente que la primaria presidencial opositora será el 22 de octubre, el expresidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó, llamó a la participación y movilización por los comicios internos en los que se elegirá al abanderado del antichavismo a Miraflores.

«Ya Venezuela tiene el candidato que va a derrotar a (Nicolás) Maduro, que va a derrotar a la dictadura y esa es la unidad consolidada en esa primaria. No solamente es una fecha, es un momento que vamos a construir juntos y que vamos a lograr participando, movilizando de cara al futuro de nuestro país», expresó el opositor, presente en el acto donde la Comisión Nacional de Primaria dio a conocer el cronograma de la consulta.

La instancia que preside el abogado constitucionalista Jesús María Casal informó desde el anfiteatro del municipio El Hatillo, este miércoles 15 de febrero, que la primaria presidencial será el 22 de octubre y reveló otras fechas relevantes para la contienda.

Consultado una vez más sobre si se postulará a los comicios como precandidato de Voluntad Popular (VP), Guaidó volvió a evitar confirmarlo directamente. Reiteró que asumirá su responsabilidad y que no dejará solos a los venezolanos en la lucha por el cambio político.

«Hoy Venezuela da ese gran primer paso para unificarnos como sociedad, que con seguridad es el candidato que hoy derrota a Maduro o al que pongan. Hay que consolidar entonces a ese ser humano que va a encarnar la esperanza de un país, la posibilidad de cambio, del regreso de nuestra familia, de tener sueldos dignos, de vivir otra vez en libertad», instó.

Solicitudes

El expresidente del gobierno interino también hizo algunos llamados a la Comisión sobre el voto en el exterior y la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso.

Sobre el voto de la diáspora para la contienda opositora pidió hacer los esfuerzos necesarios para facilitar la participación de los venezolanos fuera del país porque tienen ese derecho «estén dónde estén». Destacó que uno de los objetivos de la primaria es precisamente rescatar el derecho al sufragio. Asimismo, solicitó preservar la identidad de los ciudadanos que voten en la primaria.

«El CNE es una institución del Estado que hoy está secuestrado y de eso hay que estar consciente (…) Lo he dicho muchas veces: no es un tema de CNE, es un tema de que necesitamos los centros de votación que no son de Maduro, ni de (Hugo) Chávez; son de Venezuela y donde históricamente los venezolanos han acudido para ejercer nuestro derecho (al voto) hoy secuestrado por cierto», agregó sobre la intervención del ente comicial.

Por último, Guaidó reiteró que en caso de que Miraflores decida adelantar las elecciones presidenciales que deberían realizarse en diciembre de 2024, la oposición también estará preparada.