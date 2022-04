Guaidó a Alberto Fernández: «Negar la dictadura no ayuda a los venezolanos»

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

El líder opositor Juan Guaidó rechazó que el presidente argentino, Alberto Fernández, asegurara que los problemas de Venezuela en el ámbito de los derechos humanos «se han ido disipando con el tiempo», debido a que -según el presidente de la AN de 2015- «negar la dictadura no ayuda a los venezolanos».



«Presidente Alberto Fernández: si quiere ayudar a Venezuela, exija junto a nosotros elecciones libres y justas, con condiciones recogidas en reciente informe de (la Unión Europea) UE, exija justicia para víctimas de violaciones de DD. HH. que señala la ONU y la CPI. Negar la dictadura no ayuda a los venezolanos», escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.



A su juicio, Venezuela «quiere las mejores relaciones con Argentina y todos los países», pero sostuvo que esto es posible solo «en democracia».

«La actitud negacionista ante una dictadura revictimiza a millones de migrantes y refugiados, a miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad y a toda una sociedad que resiste», agregó el presidente del gobierno interino proclamado en 2019.



El mandatario argentino, quien pidió a Latinoamérica revisar sus lazos con Venezuela, afirmó que muchos de los problemas de esta nación «se han ido disipando con el tiempo», gracias, en parte, al trabajo de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a los acuerdos alcanzados en el marco del Grupo Internacional de Contacto.



Guaidó coincidió con la también opositora Olivia Lozano, quien consideró que la afirmación de Fernández fue «irresponsable» y «vergonzosa».

Qué dijo Fernández

Alberto Fernánde afirmó este lunes que en Venezuela la situación política y económica ha mejorado y por lo que instó a los países de la región a reestablecer sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

Fernández también pidió este lunes a los países latinoamericanos que «revisen» sus relaciones diplomáticas con Venezuela, un llamado que realizó en carácter de presidente pro tempore de la Celac.



«Creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que, en diálogo, recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. No lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención», manifestó el mandatario argentino en rueda de prensa, en donde estuvo acompañado por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.