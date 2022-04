Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, recriminó las declaraciones ofrecidas este lunes por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, con las que afirmó que en Venezuela la situación política y económica ha mejorado y por lo que instó a los países de la región a reestablecer sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

«Sus declaraciones sobre Venezuela son muy preocupantes. Todos queremos que Venezuela vuelva a funcionar normalmente y que los venezolanos puedan volver a su patria. Pero ello no va a ocurrir ocultando la realidad», escribió Taraciuk en Twitter, como respuesta a las palabras de Fernández.

El mandatario argentino destacó durante una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que muchos de los problemas de Venezuela «se han ido disipando con el tiempo», gracias, en parte, al trabajo de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a los acuerdos alcanzados en el marco del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela.

– La Fiscalía de la CPI tiene una investigación en curso por posibles crímenes contra la humanidad. https://t.co/LTNmd3wY7G



– Las fuerzas de seguridad cometieron graves abusos y recientemente operaron en conjunto con el ELN en la frontera con Colombia. https://t.co/bt5wzLO7bO — Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) April 18, 2022

A ello, la directora de HRW respondió al presidente kirchnerista que debería revisar todos los informes que organismos de derechos humanos han publicado en fechas recientes.

«Usted sostiene que los problemas ‘se han ido disipando’. Aquí datos que muestran que ello no es así: Expertos independientes de la ONU documentaron que la justicia venezolana no solo no investiga delitos y abusos sino que es cómplice de ellos», señaló la activista de DD. HH.

Argentina busca recomponer relaciones

Alberto Fernández también pidió este lunes a los países latinoamericanos que «revisen» sus relaciones diplomáticas con Venezuela, un llamado que realizó en carácter de presidente pro tempore de la Celac.



«Creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que, en diálogo, recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. No lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención», manifestó el mandatario argentino en rueda de prensa, en donde estuvo acompañado por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.



El presidente argentino consideró que «como primer paso», Argentina «quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela».

«Es un paso que estamos dando nosotros y convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos, porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil», agregó.



Taraciuk dijo sobre esto que para liderar una respuesta regional hacia una salida democrática en Venezuela, el presidente Fernández precisa partir de un diagnóstico correcto sobre lo que allí ocurre.

«De lo contrario, sus gestiones servirán para darle legitimidad al régimen represivo de Nicolás Maduro», sentenció.

Hasta ahora, Argentina y Venezuela mantenían relaciones diplomáticas al nivel de Encargados de Negocios, con Eduardo Porretti en Caracas y Stella Lugo en Buenos Aires.

Según ha trascendido en los medios argentinos, el nuevo embajador de Argentina en Venezuela será el diputado kirchnerista Óscar Laborde.

Con información de EFE