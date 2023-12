“Por coherencia, por dignidad, para conseguir la democracia”, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) este lunes 23 de octubre, según explicó en rueda de prensa ofrecida en Caracas.

El mandatario regional señaló que la ANC “no tiene legitimidad”, por lo que decidió no presentarse ante ella, pese a la orden que se le dio la ANC a los consejos legislativos regionales, de no juramentar a quienes vencieron en las elecciones regionales del 15 de octubre, hasta que no se subordinen delante de la Constituyente.

Guanipa exigió que se le permita juramentarse ante el consejo legislativo del Zulia “como establece la ley” y se reconozca la voluntad del “pueblo zuliano”, que lo eligió como gobernador.

El dirigente calificó de fraudulenta a la ANC e indicó que, en los días previos a los comicios, la directiva de la misma amenazó con inhabilitar a quienes no presentaran una “carta de buena conducta”, certificada por la Constituyente, sin embargo, “nunca se dio”.

“A los electores yo no les dije que me iba arrodillar ante ningún poder que no representa nada, que ha sido fraudulenta”, aseveró el gobernador electo, quien recalcó que en la ley no se establece ninguna juramentación ante la ANC.

Guanipa anunció su negativa el mismo día en que cuatro de los cinco nuevos mandatarios opositores electos se subordinaron ante la directiva de la Constituyente, pese a haber sido acusada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y varios gobiernos de diferentes países de ser anticonstitucional y no democrática.

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, se refirió a la decisión de Guanipa de no juramentarse ante el poder que preside. “Las leyes de la República están para cumplirse y para respetarse, así que estás acciones tendrán sus consecuencias”, declaró.

