El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, dijo este lunes que el doctor Juan Torres, a quien detuvieron el pasado fin de semana junto con su esposa Elizabeth Rodríguez, se debió a su supuesta implicación en una «célula terrorista».

En declaraciones que recogió el Diario de Los Andes, el político del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) llamó «violento» a Torres y lo identificó como el dueño de una clínica en la entidad andina.

Agregó que después de su detención encontraron presuntos mensajes con un capitán, Javier Romero Briceño, a quien también apresaron. Según Márquez las dos detenciones no responden a motivos políticos sino a delitos como «terrorismo y traición a la patria», pese a que las autoridades judiciales no se han pronunciado sobre estos arrestos.

De acuerdo con el gobernador, tanto Torres como Romero Briceño querían tomar el Batallón de Infantería Motorizada «Coronel Luis María Rivas Dávila».

Provea denunció detención arbitraria

Este domingo el Comité de Derechos Humanos del partido político Vente Venezuela, que encabeza la líder opositora María Corina Machado, denunció la detención arbitraria de Torres y su esposa Rodríguez.

Además, la ONG Provea afirmó que tras las detenciones entraron a la vivienda de la pareja sin orden judicial. Del lugar «de produjo el hurto de pertenencias y destrozos a la propiedad privada de acuerdo a lo denunciado por los familiares».

Mientras que Márquez detalló que las investigaciones iniciaron por la colocación de una pancarta en la redoma La Plata III la madrugada del pasado miércoles. Por este hecho detuvieron a la mamá (71 años) y la hermana del dirigente político Pedro Andrade Hernández en la ciudad de Valera.

Este lunes, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela advirtió el aumento de las desapariciones forzadas, la represión y las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos por el aumento de la presión internacional contra la gestión de Nicolás Maduro.