Garrido descarta que en Barinas vuelva a ocurrir lo del 21N

A pocas horas para que inicie el proceso para elegir al gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, afirmó no creer que se repita la misma situación de las pasadas elecciones del 21 de noviembre de 2021.

“No creo que llegue a ocurrir, no es que lo descarto totalmente pero no creo que llegue a ocurrir, porque es que va a ser tan grande la asistencia masiva y será tan amplia la ventaja que vamos a tener el día de mañana (domingo) que les será imposible decir que aquí se está presentando cualquier tipo de situación o retardar nuevamente el proceso”, dijo el candidato opositor a Efecto Cocuyo la tarde de este sábado 8 de enero.

En una sentencia del pasado 29 de noviembre la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la totalización (recuento), adjudicación y proclamación de los resultados de la elección a gobernador de Barinas.

Tras el proceso electoral, el TSJ admitió una acción de amparo constitucional interpuesta por el político Adolfo Ramón Superlano «por la presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio», previstos en la Constitución y ante «el clima de tensión entre las militancias políticas».

En esa oportunidad se enfrentaba en las urnas electorales el candidato opositor por la MUD, Freddy Superlano y por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) el abanderado era Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.

Garrido quien fue el único opositor barinés a quien la Contraloría no inhabilitó como candidato de la MUD, reitera que para la repetición de estas nuevas elecciones es casi que “imposible que lo puedan hacer (suspensión o retardo) por la gran cantidad de votos” que aseguran van a obtener los opositores.

El candidato indicó que su equipo político tiene desplegados a todos los testigos en las mesas de votación; cuentan con un coordinador por cada centro de votación, además del elegido por el CNE.

“La avalancha de votos que habrá a favor nuestro no los va a dejar hacer ningún tipo de cosas, aunque hagan lo que hagan, repartan neveras, cocinas, lavadoras, pinturas, haya gasolina y gasoil, hoy Barinas es la capital de Venezuela”, añadió.

Llama a votar

Garrido, quien es apoyado por el excandidato Freddy Superlano, pidió a los barineses acudir a votar y estar movilizados en todos los centros de votación sin llegar a enfrentarse con partidarios de otros partidos políticos.

“No es que se van a enfrentar porque no los he llamado a eso ni les he dicho eso. Les he dicho que no quiero que se enfrenten, quiero que cada uno vote y se regresen al frente de los centro de votación para cuidar los votos y a nuestros testigos y coordinadores, cuidar el voto que es lo más importante”, reiteró.

El político opositor se refirió al despliegue militar y policial enviado al estado Barinas. Dijo que la intención de esta movilización es amedrentar a los ciudadanos que se acercaran a las urnas electorales para participar en los esperados comicios.

“Aunque traigan a todos los militares en un ejército completo, con policías nacionales de todas partes que están aquí en Barinas, gobernadores de otros estados, con sus camiones, ministros, viceministros, el propio Diosdado (Cabello), Pedro Carreño, Iris Varela y todo el ejército del Psuv, aun cuando estén aquí y piensen que van a amedrentar al pueblo no lo van a amedrentar porque el pueblo está decidió a votar y aun a pesar de todas esas cosas les vamos a ganar”, mencionó.

Garrido cree que la participación en las elecciones de este 9 de enero será masiva y que se observarán muchas colas en las entradas de los centros de votación.

“Mañana (domingo) ustedes van a presenciar aquí en Barinas como va a salir un grupo muy grande de gente a manifestarse en cada uno de sus centros de votación, tengan la seguridad de que va a ser así”, afirmó.