Qué ha pasado en El Tigre después de la salida del alcalde Ernesto Paraqueima

Hace un mes fue detenido el alcalde de El Tigre (municipio Simón Rodríguez, del estado Anzoátegui), Ernesto Paraqueima, luego de que el Ministerio Público lo acusara de «instigación al odio», tras criticar un mural pintado por niños con Síndrome de Asperger en dicha ciudad oriental.

Paraqueima, actualmente bajo arresto domiciliario debido a «trastornos neurológicos» e inhabilitado por 15 años, fue sustituido por la presidenta del Concejo Municipal de Simón Rodríguez, Lilys Osuna de Primero Venezuela (Alianza Democrática). El primer mes de gestión de la nueva alcaldesa ha estado marcado por reclamos de comerciantes y residentes por tarifas de Fospuca y mal servicio, anarquía en espacios públicos y un video viral en el que amenazó con cárcel a un hombre que vendía chatarra.

«No hay nada diferente, ella continúa una política de maquillar la ciudad, las principales avenidas, las placitas, pintarlas para que todo se vea maravilloso, pero trabajo social no hay, hay calles oscuras (…) No hay ningún avance, no hay nada que pueda decirse que sea diferente. En la Plaza Bolívar hay vendedores ambulantes y eso no estaba permitido, tenemos el problema de Fospuca (elevadas tarifas) que ha llevado a comerciantes a cerrar», expresó Emmy Benavides de Creemos Alianza Ciudadana y habitante de El Tigre.

Mal comienzo

Vale acotar que Osuna es esposa del diputado de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, José Brito, disidente de Primero Justicia, de allí que otros concejales denunciaron que su nombramiento fue un «pacto» entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la Alianza Democrática de la que forma parte Brito en el Parlamento nacional con mayoría del chavismo.

Posterior a la juramentación de Osuna, concejales opositores ofrecieron una rueda de prensa para advertir que se violó el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que señala que cuando la falta del alcalde se debe a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva. De acuerdo con el concejal José Horacio Guzmán el sustituto debió ser escogido entre el director general, el director de Hacienda, el director de Administración o Sindicatura de la Alcaldía.

Entre las quejas que más se escuchan en el municipio están la de las altas tarifas y el mal servicio de la empresa de recolección de basura Fospuca en zonas residenciales y comerciales. La organización Comerciantes Unidos de El Tigre ha solicitado una reunión con la alcaldesa que a la fecha no se ha concretado, tampoco un derecho de palabra que pidieron en la Cámara Municipal.

«A diferencia de Paraqueima, la alcaldesa paró la persecución con los comerciantes a través de la hacienda municipal, pero igual hay muchos establecimientos cerrados, como consecuencia también de la crisis económica del país», dijo Benavides.

Por otro lado, la Comisión de Cultura, Deporte, Educación y Salud del Concejo Municipal está promoviendo una ordenanza para la preservación de plazas, parques y sitios históricos del municipio. Señalan el caso concreto de la Plaza Bolívar afectada por falta de iluminación, filtraciones en la base de la estatua del Libertador y por la instalación de toldos y mesas para la venta de alimentos, así como de un parque infantil autorizado por la Alcaldía, lo que ha deteriorado aún más el espacio histórico.

Un video viral

«Y entonces ¿vamos a seguir?», increpa la alcaldesa de El Tigre a un señor que transportaba chatarra en una carretilla improvisada por una calle del municipio. A lo que el ciudadano responde: «No hay otra manera», en alusión a su forma de ganarse el sustento diario. Osuna replica: ¿No hay otra manera? La otra manera es que vayas preso».

En la conversación a plena calle que fue grabada en video por el equipo de la máxima autoridad municipal y publicada en la cuenta de Twitter de la Alcaldía el 18 de mayo, Osuna le advierte al señor que la actividad (venta de chatarra) está prohibida por lo que proceden a decomisarle el material. La acción generó rechazo al ser vista por los usuarios como un «exceso» en medio de la pobreza en la que están sumidos muchos venezolanos por causa de la crisis económica y los bajos salarios.

Vistas las reacciones, el video fue reemplazado a los días por otro en el que aparece el mismo señor de apellido Moreno, sentado en el despacho de la alcaldesa junto a su esposa, recibiendo apoyo para el emprendimiento de una frutería.

Alcaldes interinos

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal cuando se produce la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal se debe proceder a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente (Consejo Nacional Electoral).

Hasta ahora el chavismo ha resuelto estos casos con alcaldes interinos en lugar de que se llame a elecciones. Sucedió en Santos Michelena de Aragua (José Arias), Semprún del Zulia (Keyrineth Fernández) Independencia de Anzoátegui (Carlos Vidal) y ahora en El Tigre, todos a raíz de la detención de los burgomaestres por estar vinculados con actividades delictivas (narcotráfico, corrupción y vínculos con bandas hamponiles), con excepción de Paraqueima.