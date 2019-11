Félix Seijas: Oposición conserva 57,9% de la intención de voto en futuras elecciones - Efecto Cocuyo

El director de la consultora Delphos, Félix Seijas, sostuvo que la oposición todavía conserva una intención de voto de 57,9% de cara a una futura elección en el país. Mientras que el chavismo solo posee una intención de voto de 14,9%, de acuerdo con la encuesta realizada por esta firma en septiembre pasado.

“La disposición a votar es muy volátil. Existen elementos para trabajar en unas posibles elecciones. Sin embargo, la fragilidad del ambiente requiere que el trabajo a realizar sea eficiente” advirtió Seijas, en medio de su presentación en el foro “Perspectivas acompañando las buenas decisiones” de Ecoanalítica.

Seijas también expuso que hay un cuarto de la población venezolana que todavía no tiene definida su intención de voto. De hecho, 14% de los encuestados expresó que no votaría por ninguno de los dos bandos, a la par que otro 11,8% respondió que no sabe por cuál opción política votar.

Delphos estima que el evento electoral con mayor probabilidad de realizarse durante el venidero año 2020 es la elección para los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional. “Es altísima y es un reto para la oposición” sostuvo el especialista. Aunque también apuntó que la celebración de unas elecciones presidenciales tiene una baja probabilidad, pero tampoco “es nula”.

El elemento central para la participación de los venezolanos en una futura elección sigue atado a un cambio del cuerpo de cinco rectores que integran la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) detalló el especialista.

El reto de la oposición

Cuando se les preguntó a los encuestados si el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, debía convocar a unas elecciones para el Parlamento durante el próximo año, 62,7% respondió que sí y apenas 16,3% contestó que no debía hacerlo.

El liderazgo del presidente del Poder Legislativo enfrentó un descenso importante desde mayo pasado en la opinión pública. En principio porque “la gente tiene buen concepto de Juan Guaidó como persona, pero el deseo predominante es que se apure” aseguró Seijas.

El punto central es que los venezolanos bajaron su nivel de confianza en que Guaidó pudiera ser la persona que concrete una ola de cambios políticos en Venezuela. Al punto que 38% de los encuestados cree que lo mejor para el país es que surja un nuevo líder político.

Del otro lado, el movimiento asociado con el chavismo aún preserva entre 20% y 25% del apoyo, cuando se les pregunta a los encuestados sobre su identificación política. Esto supone que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) aún contaría con una base amplia de donde atraer votantes, en especial si ofreciera un nuevo pool de líderes políticos.

“La gente favorecerá lo que perciba como la ruta que aliviará sus problemas vitales. Si la gente empieza a pensar que la solución puede surgir dentro del chavismo, el apoyo a la oposición puede colapsar” advirtió Félix Seijas.