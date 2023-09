La Comisión Nacional de la Primaria aseguró que la organización del proceso electoral interno de la oposición, previsto para el 22 de octubre, sigue avanzando, en momentos en que arrecian las amenazas contra su realización desde diferentes frentes.

En concreto, a 40 días de la consulta interna, la Comisión destacó que el proceso cumple las siguientes fases tras la publicación del buscador de los 3.010 centros de votación habilitados en todo el país:

Confirman reubicación de centros

Se mantiene el número de 3.010 centros de votación y más 5.000 mesas en 331 municipios de 335 en todo el país. La Comisión asegura que se cumplen criterios de representatividad de diversos sectores poblacionales que superan los de la primaria organizada en 2012.

Los organizadores confirmaron que modificaron la ubicación de algunos centros, aunque aclaró que es de manera excepcional. En su cuenta de la red social X, el periodista especializado en el tema electoral, Eugenio Martínez, indicó que se trata de 27 centros de votación «porque los privados que se habían comprometido a ceder sus espacios, han desistido de hacerlo».

«La colaboración de la ciudadanía ha sido también fundamental para alcanzar esta meta, siempre bajo la coordinación de las juntas regionales, que han reflejado en el catastro las características de los centros, previa confirmación de su disponibilidad», prosigue el comunicado.

Se reiteró que el buscador de los centros de votación se hizo con información del Registro Electoral (RE) que es «pública» y que si el elector no introduce el número de cédula más la fecha de nacimiento o no coinciden, los datos no aparecerán.

También subrayó que en el exterior, el ingreso al buscador es aún más restrictivo, porque además de los datos mencionados se se solicita un código alfanumérico de diez cifras, que le enviaron por correo electrónico al elector que participó del proceso de actualización.

Extraoficialmente se supo que un grupo de ciudadanos introdujo recursos en al menos siete tribunales regionales contra el uso de RE por parte de la Comisión.

Selección y formación de miembros de mesa

La Comisión también está en fase de talleres de formación dirigidos a los facilitadores que formarán luego al personal electoral que prestará funciones el 22 de octubre, es decir, miembros de mesa.

Personal voluntario ha dictado 60 talleres sobre aspectos técnicos del proceso electoral, en los que se han preparado a 162 formadores nacionales y 1.847 facilitadores regionales, en 23 estados.

«Agradecemos la participación de quienes se están sumando a este gran voluntariado nacional y regional para la primaria. Pedimos a las organizaciones políticas y sociales que postulen aspirantes a miembros de mesa dentro de los plazos fijados. La Primaria avanza como ejercicio de derechos ciudadanos, guiada siempre por los principios de imparcialidad y confiabilidad que la distinguen», destacó la Comisión en el pronunciamiento escrito.

De acuerdo con el cronograma electoral, hasta el 15 de octubre la Comisión debe elaborar y entregar las acreditaciones a los miembros de mesa, testigos, monitores, coordinadores y personal de apoyo en los puntos de votación.

Búsqueda de apoyo internacional

En la actualidad, la Comisión dice continuar con «una intensa y productiva agenda» de contactos con delegaciones diplomáticas del mundo, con el objetivo de buscar apoyo internacional y «sensibilizar» sobre la importancia del proceso para recuperar la democracia en Venezuela, además de que sirvan para «facilitar» la jornada electoral en el exterior en 87 centros de votación, ubicados en 80 ciudades de 30 países.

«Están siendo organizados 85 comités locales, que cuentan con más de 1.000 integrantes y tendrán el respaldo de miles de venezolanos más en tareas de personal electoral y personal de apoyo para el proceso.

«La Comisión ha sostenido conversaciones, entre otros, con la Oficina en Caracas del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH y representantes de delegaciones diplomáticas de la Unión Europea, España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Polonia, República Checa, Reino Unido, Suiza, y Suecia. De igual manera, con la representación de Japón, Chile, Perú, México, Argentina y Colombia, así como con los representantes para Venezuela de Canadá y Estados Unidos de América, con sede en Bogotá, Colombia», reza el comunicado divulgado este 12 de septiembre.

Indicó que la serie de encuentros incluyeron una reunión en Bogotá en la Cancillería colombiana. La Comisión recalcó que el fin de todos los encuentros es lograr apoyo para el proceso de primaria en el exterior.

Al anunciar, el pasado 6 de septiembre, una investigación sobre el financiamiento de la primaria, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello, aludió a la reunión en Bogotá entre Casal, la ONG Súmate y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Francisco Palmieri.

En el encuentro, según dice Cabello, el funcionario estadounidense le pidió al presidente de la CNP que “le entregara” la realización de las elecciones primarias de la oposición a los miembros de la ONG y que Casal estaba metido en «tremendo lío» sin ofrecer más detalles.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...