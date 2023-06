El nombramiento del nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, despierta cautela y hasta recelo en expertos consultados por Efecto Cocuyo.

El doctor en ciencias políticas, Carlos Romero, destaca dos desventajas: “No viene del campo diplomático y es un político, y ya hemos tenido una experiencia negativa con Armando Benedetti”.

“La mayoría de los venezolanos vamos a aceptar ese nombramiento con muchas reservas y, me atrevo a decir, que no ayuda en nada a las relaciones colombo-venezolanas desde el punto de vista político y comercial”, expresa.

El rol que puede tener el nuevo embajador para llevar a buen puerto las ambiciosas tareas heredadas como “la paz total” –que debe extenderse a ambas fronteras para que perdure–, el comercio binacional y el restablecimiento por completo de los servicios diplomáticos y consulares, entre otros, “es una incógnita” para Romero.

No obstante, el profesor se muestra poco optimista: “No creo que pueda llevar a cabo tanto la parte comercial como la fronteriza, no creo que vaya a tener éxito”.

“Un diplomático de carrera es prudente, sigue la línea que le indica el Presidente, no opina por sí solo a manera personal; es decir, no debe hacer nada de lo que hizo Benedetti que viajó sin permiso a Colombia, emitió consideraciones políticas sobre los venezolanos y fue indisciplinado, esto evidencia la necesidad de tener un embajador que sea prudente, explica.

¿Petro se precipitó?

En opinión del internacionalista Felix Arellano, el presidente Gustavo Petro “no evaluó bien la decisión”.

“Creo que no es la persona adecuada porque, dada lo complejidad de la relación colombo-venezolana que quedó evidenciada tras la pasantía de Benedetti, se debió haber designado a una persona con amplia experiencia diplomática”, argumenta.

“Venezuela es un caso muy complejo, con muchas variables, con muchos problemas, muy importante para Colombia y viceversa. La persona designada no tiene la experiencia diplomática que se requiere. Ahora, puede ser una persona gerencial, prudente, hay que darle el beneficio de la duda, pero el expediente ideal no lo tiene para un país tan difícil”, agrega.

Arellano considera que la única forma de compensar la falta de credencial diplomática es conformando un equipo que tenga buena formación y sea multidisciplinario.

Tuits polémicos del nuevo embajador

Antes de asumir formalmente el cargo, Rengifo eliminó su cuenta de Twitter. Sin embargo, varios periodistas capturaron los tuits que, el ahora diplomático, publicó criticando a Nicolás Maduro.

Sobre esto, Arellano comenta: “Que tenga que eliminar cuentas es una mala señal, en Venezuela lo pueden recibir con dudas. El embajador no tiene por qué ser amigo del gobierno a donde va, pero tampoco enemigo”.

Advierte que “el proceso bolivariano ya tiene experiencia en rechazar embajadores que no le han gustado. El país anfitrión decide si lo acepta o no, lo puede hacer duramente o no recibir su credenciales y dejar que pase el tiempo”.

¿El nombramiento de Rengifo demuestra que Petro prioriza la aparente lealtad por sobre el currículo?, Arellano responde que los jefes de Estado se reservan una cuota de altos cargos. Pero “entre más delicado sea el país más cuidadosa debería ser la designación”, cuestiona.

Otra visión

Del lado colombiano hay voces que sí abogan por el nuevo funcionario. La opinión del internacionalista y doctor en ciencias políticas Mauricio Jaramillo Jassir resulta contrastante ya que ve una oportunidad en la salida de Benedetti y el ascenso de Rengifo.

“Es de la base del Pacto Histórico, eso es un cambio importante con Benedetti que era una persona más del establecimiento. Tiene un conocimiento importante en el tema migratorio y en temas sociales, más que en temas de comercio donde se esperaba que Benedetti pudiera ejercer alguna labor”, apunta.

A juicio de Jaramillo, la ausencia de una carrera diplomática no necesariamente condena la actuación que pueda tener el nuevo funcionario.

No obstante, destaca que Petro busca estar rodeado de personas que sean más compatibles con su proyecto político. La designación del nuevo embajador, pero también el reemplazo del gabinete ministerial evidencian esta recomposición más afín a los propósitos del Ejecutivo.

Repercusiones

Para el profesor de la Universidad del Rosario, las repercusiones de la salida de Benedetti “son más que todo internas, en términos de gobernabilidad para Petro, pero no tendría por qué afectar la relación con Venezuela”.

“El problema de la relación con Venezuela es que arrancó con bombos y platillos, anunciaron una meta de 10 mil millones de dólares de comercio binacional de la que estamos muy lejos, entonces mi impresión es que eso que inicialmente fue positivo se fue diluyendo en el tiempo”, señala.

“La figura de Benedetti estaba muy desgastada y me parece que llega alguien con una cara nueva, con otra expectativa. Benedetti estaba muy alejado de la agenda de Petro, lo que han revelado los audios es que Benedetti no quería ser embajador en Venezuela sino ministro del Interior. Entonces, creo que la persona que llega es lo contrario en el sentido de que siente que se le da reconocimiento y puede contribuir con este relanzamiento que para Petro es una prioridad en materia de política exterior”, añade.

Rengifo es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Estudios Urbanos y Maestría en Desarrollo y Ambiente. También fue asesor parlamentario de Petro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ya envió la solicitud de beneplácito al vecino país para avanzar en el nombramiento y posesión del nuevo embajador, luego de que fuera aceptada la renuncia del anterior jefe de la misión diplomática.