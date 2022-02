Exigen a organismos internacionales una respuesta contundente ante asesinato de niño venezolano

El partido Encuentro Ciudadano se pronunció para demandar de los gobiernos y organismos internacionales «una respuesta más contundente» hacia las violaciones de derechos humanos contra migrantes venezolanos en países como Trinidad y Tobago, a propósito del asesinato de un niño de un año de edad en las costas del país caribeño.

En rueda de prensa, la también presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, reconoció que por primera vez en mucho tiempo, hubo un comunicado conjunto de organismos internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) sobre el ataque de la Guardia Costera trinitense contra el peñero venezolano con 20 personas a bordo.

«Sin embargo, a mí me preocupa mucho el tema de la tibieza con la que se habla de la muerte de un niño, no es ninguna muerte, hay un asesinato, no hay manera de imaginarse el dolor de esa madre, le mataron a su hijo. El comunicado fue rápido, más allá de eso, es cierto que no ha habido una actuación contundente frente a lo que hizo Trinidad y Tobago, aliado de Nicolás Maduro», fustigó Solórzano.

Aunado a ello, la diputada de 2015, aprovechó la oportunidad para advertir que las gestiones para proteger a los migrantes venezolanos no han recibido respuesta adecuada ni oportuna de instancias fuera de nuestro país, mientras, condenó, «nos están asesinando venezolanos» que huyen de la crisis del país.

«Sabemos que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Cidh (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) están trabajando, pero el trabajo nuestro tiene que tener una correspondencia de los organismos ante los cuales nos estamos dirigiendo y tristemente no es así», cuestionó.

«Socialismo hipócrita»

Solórzano tildó de hipócritas a los gobiernos aliados a la administración de Nicolás Maduro como México, además de Trinidad y Tobago, que dicen velar por los derechos de los migrantes, pero ahora exigen visa como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador «o detienen, maltratan y asesinan», en el caso del país caribeño.

Exigió al gobierno trinitense responsa sobre la solicitud que se le hizo a través de la Embajada sobre una investigación transparente del ataque a los migrantes venezolanos por parte de la Guardia Costera.

«Hay una convención que diseña mecanismos para un país que se siente afectado por la delincuencia y el derecho a la defensa, pero este tiene que ver con la proporcionalidad de la fuerza, era un peñero contra un sofisticado barco de la Guardia Costera, no cabe alegar la legítima defensa», dijo.

La defensora de derechos humanos subrayó que de cada tres personas que se van de Venezuela, dos son mujeres o niños. Recordó a los países receptores de migrantes que hay un principio general en derecho migratorio según el cual, ninguna persona que sale de un país buscando protección se devuelve.

Bienvenida

En la rueda de prensa también se anunció que el diputado de 2015, Héctor Cordero, quien pertenecía a las filas de Acción Democrática, se incorpora como militante y dirigente de Encuentro Ciudadano.

Cordero dijo que Encuentro Ciudadano «llena sus expectativas de lucha por la democracia en el sentido de priorizar las necesidades del país».