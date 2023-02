Estudiantes marchan hacia el CNE para exigir su derecho al voto

Estudiantes universitarios y dirigentes juveniles de distintos partidos de oposición se movilizan hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Plaza Venezuela, este domingo 12 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día de la Juventud.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús Mendoza Morales, exigió al rector del Poder Electoral, Pedro Calzadilla, que garantice la inscripción en el Registro Electoral (RE) de más de 3 millones de jóvenes que están en edad para votar.

“Tenemos meses exigiendo al CNE que haga la parroquialización de los puntos del RE y no nos dan respuesta. Responda, señor Calzadilla, ¿o es que simplemente no quiere que los jóvenes voten porque saben que no tienen el voto juvenil?”, cuestionó el dirigente estudiantil.

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el Registro Electoral “es la base de datos que contendrá la inscripción de todas las ciudadanas y los ciudadanos que, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes, puedan ejercer el derecho al sufragio”.

Jóvenes reclaman su derecho al voto

El Estado venezolano está obligado a garantizar la inscripción y actualización de los datos de los electores de forma permanente. Sin embargo, las oficinas regionales electorales son insuficientes para aquellas personas que viven en zonas distantes del país, por lo que los jóvenes exigen se implementen jornadas especiales en todas las parroquias con el fin de garantizar mayor participación.

“A 209 años de la gesta histórica de José Félix Ribas donde se da el día de la juventud, los jóvenes salimos a la calle porque no tenemos nada que celebrar, no tenemos oportunidades para poder trabajar porque lo que tenemos son sueldos míseros de 10 y 15 dólares, no tenemos una ley de primer empleo”, rechazó Mendoza.

El dirigente aseguró que se mantendrán en las calles hasta obtener respuesta de las autoridades y adelantó que este lunes 13 de febrero dirigirán la marcha hacia la sede principal del CNE, ubicada en el centro de Caracas.

“Hoy los jóvenes entendemos que es necesario hacer un cambio político y creemos en el voto como un ejercicio de cambio. Pero para votar hacen falta tres millones de jóvenes que no están inscritos en el Registro Electoral”, declaró a los medios de comunicación.

Un funcionario del CNE los recibió y escuchó las demandas del movimiento estudiantil. Sin embargo, solo hizo referencia a las 24 oficinas electorales que están en los distintos estados a lo que el Mendoza respondió: «¡Nosotros queremos votar! y no, no queremos 24 puntos nada más, queremos 1.500 puntos en todo el país, es nuestro derecho y los derechos no se negocian».