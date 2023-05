La estrategia de VP con la candidatura de Freddy Superlano: ¿A qué apunta?

Ante la salida de Juan Guaidó de Venezuela y su traslado «forzado» a Estados Unidos desde Colombia, su partido Voluntad Popular (VP) consumó la sustitución de su candidatura a la primaria opositora por la del coordinador nacional de esta tolda política, Freddy Superlano.

Superlano al igual que Guaidó está inhabilitado por la Contraloría General de la República, una medida que le fue «levantada» producto de negociaciones entre el gobierno y la oposición para permitirle competir en las elecciones regionales de 2021 al igual que otros dirigentes. Tras derrotar al chavismo en su «cuna» y convertirse en el gobernador electo de Barinas, la inhabilitación fue usada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para anular los comicios en ese estado y ordenar la repetición.

En dicho contexto, es difícil suponer que el poder político acceda a dejar competir al diputado de 2015 en las elecciones presidenciales de 2024, en caso de ganar las primarias. Otros aspirantes a Miraflores inhabilitados como Henrique Capriles apuestan al diálogo con el chavismo, dentro y fuera de México, para que la medida se levante como una de las garantías democráticas para los comicios nacionales.

¿Es una buena estrategia la designación de Superlano como candidato? ¿Por qué no apoyar a la también dirigente de VP Tamara Adrián que recién expresó que quiere competir en las primarias?

¿Por qué Superlano?

Para el politólogo Tony Frangie Mawad, el distanciamiento de Adrián, miembro fundador de VP, al punto de ser anunciada como la candidata a la primaria por el movimiento Unidos por la Dignidad, llevó a quienes llevan las riendas del partido a descartarla.

«No es tan sorpresivo que Superlano sea el candidato, eso se venía manejando con la situación de Guaidó. Se apela a lo que sucedió en Barinas, el haber ganado en la cuna de Chávez y haber logrado buenas coaliciones y alianzas en apoyo a su candidatura y eso luego se lo pasó a Sergio Garrido», señaló en declaraciones a Efecto Cocuyo.

Sostuvo que Superlano ha representado una «fuerza moderadora» a lo interno de VP al promover el regreso a la ruta electoral en las regionales de 2021, pese a la oposición de Guaidó, entonces presidente interino, que mantenía la exigencia de elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional (AN).

En la rueda de prensa del 5 de mayo, al anunciar a Superlano como candidato, la dirigente Desiree Barboza aseguró que la decisión se tomó tras realizar dos consultas a los equipos regionales, municipales y parroquiales, algo que confirma otro miembro de VP consultado por Efecto Cocuyo y que pidió omitir su nombre.

«La elección de Superlano como candidato fue por presión de las regiones y fue unánime. Igual era un escenario que se venía manejando, bien sea porque se mantuviera el gobierno interino con Guaidó al frente o porque arreciara la persecución en su contra, siempre hubo consenso entre la dirigencia nacional y regional en torno a Superlano», indicó la fuente.

Desde @voluntadpopular sabemos que no es un camino fácil, por eso estamos desplegados en todo el territorio nacional acompañando a nuestra gente y activándolos.



Si pudimos en #Barinas, no tengo duda que podemos en #Venezuela.



¡Hagamos esto posible UNIDOS! pic.twitter.com/8nrEK3sSBO — Freddy Superlano (@freddysuperlano) May 7, 2023

¿Qué pasa con la inhabilitación?

Adrián, abogada y diputada de 2015, apostaba al apoyo de VP ante la inviabilidad de la candidatura de Guaidó, pero ello no ocurrió. En la rueda de prensa de VP se dijo que sobre el tema de las aspiraciones a Miraflores de la también defensora de derechos humanos habría un pronunciamiento aparte, que todavía no ha ocurrido.

El tema de la inhabilitación no interfirió en la decisión de VP de apoyar a Superlano, puesto que no es un impedimento para competir en la primaria. Se considera que la medida sancionatoria siempre será un riesgo tanto para los que están inhabilitados en la actualidad como los que no, por el uso político que el chavismo, se afirma, da a la potestad de la CGR.

«La oposición no puede enfrascarse en el tema de las inhabilitaciones en el proceso de primarias sino motivar el voto, engranar maquinaria e impulsar liderazgos», dijo la fuente.

En 2021, antes de las elecciones regionales, la CGR impuso sanciones contra diputados de 2015 como Guaidó y Superlano y casi una treintena de otros legisladores de 2015. Vale acotar que tras la anulación de los comicios en Barinas, la esposa de Superlano, Aurora Silva, también resultó inhabilitada por motivos desconocidos, para impedirle ser la candidata de la unidad en ese estado.

¿Hay guiños con María Corina?

Pero a juicio de Frangie Mawad, además de la inhabilitación, Superlano tiene en contra su poco alcance nacional, ventaja que sí tienen, afirma , abanderados como María Corina Machado de Vente Venezuela y Henrique Capriles de Primero Justicia, por lo que no descarta que en el camino hacia las primarias, VP se decante por apoyar una candidatura externa, específicamente la de Machado.

«Hay indicios que vienen desde votar en la AN a favor de mantener el gobierno interino cuando en 2022 votó en contra, fue la primera que se solidarizó con Guaidó por el tratamiento que le dio el gobierno de Colombia y su mención al socialismo rojo y el socialismo amarillo en alusión a Primero Justicia», sostuvo.

No deja de lado el hecho de que tanto Machado como Leopoldo López, líder de VP, compartieron la tesis de la «salida» en 2014 y simpatizan con «vías de fuerza» para desplazar a Maduro de la Presidencia de la República, por lo que tienen visiones similares.

No sería la primera vez que VP se aparta de unas primarias con candidatura propia. En 2012, López declinó a favor de Capriles, quien terminó ganando la contienda opositora.

Pero la fuente interna de VP descarta tanto el retiro de Superlano como un eventual apoyo a Machado y asegura que el dirigente seguirá en la carrera de la primaria «hasta el final». La razón para no apoyar a Machado es que, según explicó, existe el temor de que se retire de la contienda interna si se concreta la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se lance en las presidenciales fuera de la coalición opositora.

¿Cuál es el futuro de VP?

El politólogo considera que VP, luego de la eliminación del interinato, está «mutilado» tanto por la salida de dirigentes como Emilio Graterón y Luis Stefanelli de sus filas como por el exilio de Guaidó que se suma al de López y Freddy Guevara que tampoco está en el país.

«Creo que VP puede recomponerse pero como una fuerza de la diáspora tal como ha ocurrido con el exilio cubano, porque importantes líderes están fuera del país», acotó.

Desde su salida de Venezuela, Guaidó se ha reunido con funcionarios del gobierno de Joe Biden como el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols y senadores del Partido Demócrata, para conversar sobre la crisis política y económica, así como de la emergencia humanitaria en Venezuela y las violaciones de derechos humanos . El chavismo lo señaló de estar detrás de la «entrega de Citgo» a los acreedores.

«La eliminación del gobierno interino fue un revés para VP pero es una piedra difícil de roer, ha sido el partido más vapuleado, con casi la totalidad de sus líderes en exilio, pero pese a eso se mantiene y se apuesta a reactivar la movilización con el liderazgo de Superlano en las regiones, mientras Guaidó pasa a tener un rol importante fuera de Venezuela como voz de la oposición, no solo del partido, porque la lucha debe darse interna y externamente», sostuvo el vocero que prefirió el anonimato.

Aseguró además que el ganador de la gobernación de Barinas depuesto por el TSJ ya comenzó a recorrer el país por el oriente y que antes de eso, mantenía reunión constante con las estructuras regionales.