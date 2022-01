Elecciones en Barinas: chavistas buscan una «nueva oportunidad” y opositores un “faro para la democracia”

Las calles de la ciudad de Barinas se desbordaron de personas que acompañaban a los candidatos a la gobernación a cerrar sus campañas electorales. Miles de barineses se apostaron en las avenidas para respaldar a los abanderados del oficialismo y de la oposición, en una contienda que tiene la mirada nacional e internacional puesta sobre el estado llanero, cuna de Hugo Chávez.

La avenida Ancha Cinqueña sirvió de escenario para que Jorge Arreaza, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) cerrara la campaña. Miles de seguidores del partido de Gobierno esperaban eufóricos la llegada del candidato este jueves 6 de enero.

A pesar de los 37 grados centígrados marcados por el termómetro, miles de simpatizantes chavistas esperaban en la avenida con pancartas, pitos, música y bailes. Quienes no podían alcanzar a ver la gran tarima que desplegaron en la entrada de la avenida, se subían a los techos de las casas que estaban a un lado de la calle. Todos querían ver al candidato outsider del chavismo.

“Ese no pierde”, gritaban convencidos los seguidores del excanciller.

A unas dos cuadras de la avenida donde se concentraban los chavistas montones de autobuses formaban filas; de esas unidades de transporte público se movilizaron muchos de los partidarios del Gobierno. Algunos venían desde pueblos cercanos a la ciudad de Barinas y otros de municipios más remotos.

“Ni porque traigan ese poco de autobuses van a ganar porque Barinas ya no es de los Chávez”, gritó un señor.

Pero para algunos de los chavistas que asistieron al mitin político la repetición de las elecciones en este estado es una nueva oportunidad para poder demostrar que el chavismo sigue siendo mayoría en esta región, aunque los resultados electorales del 21 de noviembre reflejaron por corto margen lo contrario.

“Dios es el que tiene las últimas palabras, esta es la oportunidad para demostrar que en Barinas gana la revolución y que con Arreaza tendremos una victoria avasallante”, dijo Laura Prieto, de 40 años de edad y que se desempeña como vocera de viviendas del Municipio Alberto Arvelo Torrealba, específicamente de Sabaneta.

A las 5: 15 de la tarde, en la parte de atrás de una camioneta todoterreno de color blanco apareció Arreaza, durante su trayecto hacia la tarima se escuchaba al fondo un discurso del fallecido presidente Chávez, mientras la multitud se acercaba el vehículo para intentar darle la mano o tomarse una foto.

“Él ha hecho en pocos días lo que nadie hizo en Barinas”, decía una mujer mientras tomaba fotos con su teléfono celular.

Aunque se siente seguro de que su candidato ganará las elecciones José Velásquez, de 36 años de edad, teme que la oposición gane la gobernación de la entidad. El hombre que representa a la comunidad sexodirvesa y empleado del Ministerio de la Mujer cree que si Sergio Garrido gana acabará con los programas sociales en Barinas.

Velásquez reconoce que los anteriores gobiernos estadales han tenido una mala gestión pero que con la “oportunidad” que les dio la el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pueden reafirmar que la cuna de Chávez seguirá gobernada por la tolda roja.

“Habían cosas que se estaban haciendo mal. Si llega a ganar la oposición en Barinas eliminarían las misiones, no tendría yo mi movimiento ni existirían las Ubch. Un gobernador opositor no nos daría espacio”, recalca.

En la jornada se esperaba que se realizara un amanecer llanero, en el cual el cantante más esperado era Armando Martínez, quien ya en diferentes oportunidades ha participado en mítines ligados al chavismo.

Un faro para la democracia en Venezuela

La reñida contienda por la gobernación de Barinas ha reavivado las esperanzas de un cambio político en el país y en eso se centró la gran caravana del candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Sergio Garrido, quien estuvo acompañado por dirigentes opositores nacionales como Tomás Guanipa, César Pérez Vivas y otros.

En una caravana que parecía interminable, miles de barineses tomaron sus vehículos y recorrieron las principales avenidas de la ciudad de Barinas. Al grito de vamos a “reafirmar nuestra victoria”, los ciudadanos de la entidad llanera acompañaron a Garrido a su cierre de campaña.

La caravana de Garrido llegó hasta Alto Barinas, donde las personas se concentraron para escuchar los diferentes discursos. El primero en hablar fue Tomás Guanipa, quien aseguró que este es un momento importante para Venezuela.

“Este pueblo no se arrodilla y el domingo sale a votar y a ratificar que en las pasadas elecciones el gobernador electo fue Superlano. Barinas tendrá dos gobernadores electos y vamos a prender un faro para la democracia en Venezuela”, dijo el dirigente mientras la multitud lo aplaudía.

El excandidato Superlano pidió a los opositores estar de nuevo en la calle acompañando el liderazgo político. El exdiputado de la MUD explicó que no les ha tocado fácil pero que tiene la satisfacción de haber podido ser el candidato que derrotó al chavismo el pasado 21 de noviembre en Barinas.

“El reto que se nos viene ahora es mucho mejor. Este estado es un punto de referencia de organización y de lucha, tenemos la responsabilidad de enfrentarnos ante el poder del Estado (…) La única escasez que tienen ellos (chavistas) es la de apoyo popular”, indicó mientras era aplaudido por los partidarios opositores

Superlano, que anduvo durante toda la caravana montado en un camión junto a Garrido, señaló que la crisis que vive Barinas por las fallas en los servicios públicos no es solo culpa de los Chávez, sino también del gobernante Nicolás Maduro y del candidato abanderado del chavismo.

“Aquí hay un pueblo que se levantó y no se arrodilla más”, dijo.

El último en dar su discurso fue el abanderado de la MUD en la región, Sergio Garrido, quien con una camisa de cuadros azul y un sombrero blanco tomó el micrófono y a pesar de estar afónico levantó la voz y aseguró que nadie le va a meter miedo.

“Esos pendejos creen que me van a meter miedo, están equivocados. Ese patiquín que no conoce Barinas y que no conoce a los barineses, y que no conoce las necesidades ahora pretende venir a gobernar a los barineses, a los barines los gobierna un barines no un patiquín”, dijo haciendo referencia al origen de Arreaza, su principal contrincante.

Garrido invitó a todos los testigos y miembros de mesa a estar muy temprano el domingo para asegurar los votos. A los ciudadanos les pidió estar atentos y a que hicieran un esfuerzo para cuidar los sufragios el próximo domingo 9 de enero.

“Esta lucha no se trata de Sergio Garrido, se trata de rescatar la dignidad de un pueblo. Quiero decirles a los testigos y coordinadores de centro que tienen una gran responsabilidad con Barinas”.

El acto concluyó con Garrido entonando la canción Linda Barinas, de Don Eladio Tarife.