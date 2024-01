El voto rebelde de Isla de Ratón

En la capital del municipio Autana del estado Amazonas, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela mantienen una estricta política de persecución contra todo aquel que exprese descontento o milite en organizaciones de la oposición. Pese a las amenazas, el voto opositor se impone desde hace una década.

Los electores de Barranco de Tonina, Bajo Sipapo y Pendare atravesaron más de 50 kilómetros, en curiara, para ejercer su derecho al voto en Isla de Ratón. No importó que los señalaran como opositores, la elección primaria de ese 22 de octubre fue un acto de desobediencia que ahora busca castigar el partido de gobierno en esta localidad del Amazonas.

La voluntad ciudadana superó obstáculos políticos y también físicos durante la consulta que la Plataforma Unitaria convocó para elegir a su candidato presidencial para 2024. Ese día el eje carretero sur, vía que conduce al municipio Autana, amaneció bloqueado a la altura de Puente Paria por un árbol. Unos cuantos kilómetros después, dos montañas de tierra de granzón impedían el paso y desnudaban la intencionalidad de las acciones que buscaban impedir el acto opositor.

Con bloqueos de vías y protestas en la carretera reclaman el mal servicio eléctrico. Foto: José Torres.

El recorrido también exigía superar dos alcabalas. La primera, ubicada en Puente Cataniapo, y la segunda, en Platanillal, ubicada a una hora de Isla de Ratón donde funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a la junta regional de primaria que llevaba el material electoral por más de 20 minutos.

Ernesto Tinedo*, habitante de Isla de Ratón, afirma vivir en zozobra por las amenazas del Psuv contra todo aquel que perciben como opositor. “Solo les importa mantenerse en el poder y buscar los votos de cualquier forma, sometiendo a mucha gente, presionándolos verbalmente, con la amenaza de retirarles algún beneficio si no se declaran seguidores del proceso”, expresó.

Tinedo asegura que esta situación se ha agravado desde hace seis años, con la llegada de Jhonny Cayupare del Psuv a la alcaldía de Autana. “Las personas que viven en Ratón se arriesgaron y salieron a votar en la primaria”, agregó.

Pero la valentía es respondida con retaliaciones y amenazas de suspender o descontar el salario a los opositores que trabajan en organismos del Estado. “Los directores, por órdenes del alcalde, durante toda la jornada de primaria tomaron fotos y en medio del camino amenazaban a todo aquel que buscaba acercarse al lugar donde estaba el centro de votación”, aseguró este indígena de la etnia Jivi.

La isla es la capital del municipio Autana en la frontera con Colombia, con una población de 6 mil habitantes. Foto: José Torres.

El secretario de Asuntos Municipales del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT), en el municipio, José Castillo, quien fue coordinador del centro electoral de la primaria confirmó que los funcionarios de la alcaldía grababan y les tomaban fotos a los electores buscando intimidarlos.

A su juicio, pese a estas acciones del gobierno, las comunidades indígenas fueron a votar. En su opinión, la oposición en Autana está fortalecida y los habitantes expectantes ante las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024.

“Aquí la gente está sumamente entusiasmada, quieren salir a votar, estamos llevando el mensaje a las comunidades que están urgidas de un cambio y tiene que ser a través del voto. La población quiere votar en las elecciones presidenciales. La oposición está organizada grandemente y vamos a obtener un triunfo rotundo”, dijo.

La primaria movilizó a 330 personas en el municipio Autana que representan 4,7 % del Registro Electoral habilitado para esta consulta. A simple vista, el número puede parecer poco significativo, pero si se consideran las largas distancias que debieron recorrer estos votantes por rutas fluviales, en un contexto de hostigamiento, siendo un evento censurado por los medios de comunicación y gestionado por voluntarios, se puede concluir que en realidad se trató de una gesta ciudadana. María Corina Machado, que encarna la opción más opuesta al chavismo, obtuvo 282 votos del total.

Carolina Gómez* se refiere al miedo que existe en el gremio docente por las constantes amenazas de despido si no siguen las líneas del gobierno. La educadora comenta que a pesar de los casi inexistentes salarios y la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que se gestiona desde el 2014 a través de la empresa de propiedad estatal Corporación Nacional de la Alimentación Escolar (Cnae), siguen dando clases en las escuelas. También denunció que los maestros son obligados a buscar votos a favor del Psuv.

Maritza Rondón*, docente de profesión y activista política enfatizó que el 22 de octubre, a pesar de la alcabala de la Guardia Nacional que los retuvo por casi media hora, llevaron adelante la primaria que empezó después de las 12:00 del mediodía. Afirma que aunque no hubo energía eléctrica ni internet el proceso se realizó normalmente hasta las 5:00 pm.

Destacó que la victoria de María Corina Machado sorprendió a los oficialistas quienes esperaban que este evento no movilizara a la población.

“La gente salió a votar porque aman al país y quieren un cambio para Venezuela. Los indígenas estuvieron muy pendientes, bajaron de las comunidades, aquellos que no pudieron venir a Ratón dijeron que votarán por la candidata que ahora es la abanderada en las presidenciales de 2024”, afirmó.

Agregó que la primaria no fue más masiva en esta zona por el miedo que sienten los pobladores a perder su trabajo, pero mantienen que saldrán a ejercer su derecho en 2024 porque están esperanzados en que se produzca un cambio por el bien del país.

Pobladores se ven obligados a viajar a Puerto Ayacucho para comprar sus productos ante las carencias que hay en la isla. Foto: José Torres.

Un bastión opositor

El voto de Isla de Ratón ha favorecido a la oposición en las presidenciales de la última década. En 2012, Henrique Capriles obtuvo una evidente ventaja frente a Hugo Chávez. De acuerdo con los resultados del CNE, Capriles logró 838 votos, mientras que Hugo Chávez alcanzó 589.

En las presidenciales de 2013, que fueron convocadas tras la muerte de Chávez, Capriles volvió a imponerse con 832 votos y Nicolás Maduro obtuvo 564 votos.

En 2018, nuevamente los electores indígenas favorecieron a la oposición en esta localidad. Por Henri Falcón votaron 434 electores y por Maduro 277 personas. Este fue el único proceso que registró un alto nivel de abstención, solo participó 40,24% del padrón electoral.

Cruzar el río es la rutina diaria de maestros y estudiantes de diferentes comunidades indígenas para cumplir con sus labores. Foto: José Torres.

Lo que más resienten los habitantes de esta isla es la ausencia de un sistema de salud. Entre las necesidades más urgentes mencionan una ambulancia para atender las emergencias. Como el municipio no tiene un centro médico sino un pequeño ambulatorio desprovisto de insumos, las personas se ven obligadas a trasladarse hasta el Hospital de Puerto Ayacucho o a una población colombiana cercana para recibir asistencia.

El servicio eléctrico es otra calamidad. “Cada vez que llueve se va la luz y duramos hasta siete días sin el servicio. A mucha gente se le ha dañado la comida porque las neveras no funcionan”, expresó uno de los pobladores.

Una mujer indígena curripaco asegura que pasan hasta dos meses sin recibir las bolsas de alimentos subsidiados ni el gas doméstico. Sostiene que los encargados en el municipio solo presentan excusas basándose en que no hay combustible para trasladar con más regularidad los cilindros y el Clap. “Cuando están en campaña política resuelven, pero cuando llegan al poder no se acuerdan de nadie y se olvidan de la necesidad del pueblo”, aseveró.

“En Autana somos guerreros, vivimos de la casa, la pesca y nuestros emprendimientos, no tenemos otra opción. El alcalde de este municipio con su gente de confianza son los únicos que comen y viven bien”, comentó un trabajador de la alcaldía en esta localidad.

Secreto a voces

Siete trabajadores de la alcaldía del municipio Autana, entre hombres y mujeres con más de diez años de servicio, han hecho el reclamo ante la dirección de Recursos Humanos por el descuento injustificado que afecta sus salarios. No han recibido respuesta.

Recalcaron que el alcalde no tiene experiencia de gerencia porque no ha hecho lo que debería hacer un mandatario por su municipio. Consideran que las prioridades para avanzar serían invertir en salud, educación y mejorar el salario, algo que no se ha visto en las dos gestiones del burgomaestre oficialista.

Habitantes de Autana pasan por tres alcabalas militares donde son revisados para poder llegar al Puerto de Morganito y abordar la embarcación. Foto: José Torres.

Defensoría activa

El Defensor Delegado del Pueblo en el estado Amazonas, Gumercindo Castro, responde que hasta ahora no ha recibido una denuncia formal sobre acoso o persecución laboral por motivos políticos.

Castro indicó que los que residen en la isla aún no tienen plena confianza en la institución para denunciar y los defensores se encuentran en el proceso de información y divulgación para instar a todo aquel que sea víctima de alguna arbitrariedad a que lo notifique para darle respuesta.

Con relación a las denuncias sobre persecuciones políticas y el descuento inconsulto del bono de alimentación hecha por siete trabajadores de la alcaldía, el defensor del pueblo puntualizó que aún no tienen reporte sobre el caso y que indagan de manera confidencial para no exponer a ninguno de los afectados.

“El bono de alimentación forma parte del ingreso de un trabajador y eso es intocable. Si esto está ocurriendo es una clara vulneración a los derechos humanos (…) La defensoría deberá establecer una mesa de trabajo con la autoridad competente para revisar esta situación y buscar una solución”, concluyó el funcionario.

(*) Se modificaron los nombres de las fuentes por medidas de protección.

Este es un trabajo colaborativo entre Efecto Cocuyo y Crónica.Uno.

