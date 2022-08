Elsa Castillo: 70 % de los educadores en Venezuela ha abandonado su trabajo

Elsa Castillo, dirigente de la Federación Venezolana de Maestros, señaló este 15 de agosto que en lo que va de 2022 70 % de los docentes del país ha abandonado las aulas por las políticas laborales del Estado.

En rueda de prensa, agregó que los trabajadores del sector educativo seguirán en las calles hasta que sus reclamos sean atendidos.

A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro anunció el pago del 100 % del bono vacacional a los educadores para la tercera semana de este mes, estos todavía exigen la conformación de una mesa de resolución de conflictos a nivel nacional y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que elimina varios beneficios y violenta las contrataciones colectivas.

«Le tengo una mala noticia a quienes pretenden desmovilizarnos con ese anuncio: eso no compensa nuestros reclamos. Vamos a seguir luchando porque necesitamos la restitución de los derechos de los trabajadores. La gran pregunta es: con todo este Arco del Orinoco, ¿por qué las escuelas, liceos y universidades están en el suelo?, ¿por qué le niegan a los maestros el pago que le corresponde?», expresó Castillo.

Durante los primeros seis meses del año, el gremio del sector educación ha manifestado en las calles su descontento por los bajos salarios y las pésimas condiciones en los planteles. Por lo menos, 50 concentraciones se han realizado a nivel nacional en lo que va de 2022, según informó la presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), Gricelda Sánchez.

«El jueves de la semana pasada se protestó en todos los estados del país a una misma hora. Hubo 36 protestas en un solo día», dijo Castillo a Efecto Cocuyo.

También denunció que el Estado les debe a los educadores lo correspondiente a la caja de ahorro y solicitó que el Estado restituya los seguros médicos de calidad para los docentes.

«Al Ipasme (Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación) le hicieron un maquillaje. Ahí no están funcionando todas las especialidades. Encima de eso pretenden incorporar al personal obrero, pero que no crean la publicidad que le están haciendo: no es para darle beneficios, es para despojarlos del 6 % de su salario», puntualizó.

Amenazas desde el Estado

Castillo reportó haber recibido amenazas, incluso con armas de fuego, de parte de cuerpos de seguridad del Estado tras las continuas concentraciones del sector educativo del 2022.

«Nos han intimidado, nos han perseguido con motos y vehículos, nos han bajado de un vehículo pistola en mano. Miedo existe, el miedo es libre, es una emoción humana. Pero el miedo no nos va a paralizar», apuntó.

Por otro lado, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (Sintra UCV), consideró una victoria la promesa del gobierno de pagar el 100 % del bono vacacional. No obstante añadió que los trabajadores continuarán manifestando a pesar de el intento de colectivos y funcionarios policiales de amedrentarlos.

«Por esta pelea hemos tenido detenidos. Por eso estamos pidiendo que liberen a los trabajadores presos, que son gente inocente que estaba cumpliendo con su derecho», expresó Sánchez. Se refirió a los sindicalistas de la administración pública que fueron arrestados en los últimos dos meses: Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Douglas González.

«Una pobre educación»

El gremio educativo anunció una nueva concentración para este jueves 18 de agosto, en Caracas. Se tratará de una Asamblea Cívica, donde se anunciarán las acciones a tomar en las próximas semanas.

Castillo recordó que cada vez más profesores dejan puestos vacantes, al abandonar los colegios. Indicó que el gobierno está llenando las nóminas con miembros del plan Chamba Juvenil, que no tienen preparación ni pedagogía para atender o enseñar a los estudiantes.

«A los padres les están metiendo gato por liebre. Nosotros no protestamos solamente por el pan que tenemos que comer, sino por la educación que van a recibir sus hijos», puntualizó.