A pesar de no haberse logrado aún un cambio político en Venezuela, protagonistas (candidatos y votantes) y analistas políticos coinciden sin titubear que las elecciones primarias opositoras, celebradas el 22 de octubre de 2023, fueron un ejemplo de resistencia a los obstáculos y de movilización de la ciudadanía en defensa de su derecho a elegir.

Dos años se cumplieron del uso del mecanismo que decidió la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) – empleado en procesos anteriores como las presidenciales de 2012- para escoger de nuevo al candidato unitario de la oposición. Figuras políticas interesadas en participar, pertenecientes o no a la coalición opositora, aceptaron las reglas de juego.

Más sorprendió el hecho de que el chavismo permitiera que se celebrara el proceso, hasta el final, que la noticia de la ganadora de la contienda. Antes y en plena jornada de votación ya se daba por descontado que ganaría la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, por el entusiasmo que despertó entre la ciudadanía durante su campaña electoral. Tanto así que casi 15 días antes, Henrique Capriles retiró su candidatura.

La exdiputada acaparó 92,35% de los votos (2.253.825), con una participación de 2,4 millones de electores, de acuerdo con la Comisión Nacional de la Primaria, presidida por el jurista, Jesús María Casal.

Marcó el retorno a la ruta electoral

“La primaria de la oposición 2023, representa un hito en la historia política reciente de Venezuela y no solo de los sectores contrarios al régimen de Maduro. Constituye el retorno a la ruta electoral abierto y sin vacilaciones de diversos sectores que se vinculaban a la oposición en Venezuela, incluyendo los partidos del G4 (AD, Primero Justicia, UNT y Voluntad Popular) y el movimiento liderado por María Corina Machado”, destacó el politólogo Jesús Castellanos Vsquez.

A juicio del también ex asesor del Consejo Nacional Electoral (CNE), las primarias presidenciales formaron parte de una estrategia que logró vencer al chavismo en diferentes momentos entre 2023 y 2024.

“La primaria fue un éxito en organización, unión de fuerzas, discurso pro participación electoral y movilización ciudadana. El gobierno se dio cuenta de su impacto, una vez celebrada y actuó de manera reactiva intentando suspender sus efectos a través de una sentencia del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) y una ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado”, recordó.

Previo a la votación, un factor de división entre los participantes de la primaria fue permitir el apoyo del CNE, con lo cual Machado nunca estuvo de acuerdo. Se temió que el chavismo impusiera la intervención del ente comicial como condición para hacer las primarias, pero el mismo Poder Electoral facilitó el fin de la discusión al proponer que la fecha fuera el 19 de noviembre en lugar del 22 de octubre, lo cual fue rechazado por la PUD y la Comisión de Primaria.

Más de uno vaticinó que sería cuesta arriba preparar toda la logística (nuclear centros de votación, material electoral, miembros de mesa, seguridad) para que el proceso tuviera lugar en todo el país. También se denunciaron amenazas a organizadores y voluntarios para que desistieran de apoyar o ser parte de la contienda electoral.

La firma del Acuerdo de Barbados entre una representación de Miraflores y la PUD, el 17 de octubre de 2023, disipó un poco los temores de un boicot a las primarias, pues de momento el chavismo se comprometía, como uno de los puntos del acuerdo, a respetar el mecanismo para la escogencia de la candidatura presidencial de la oposición.

Se escuchó a la gente

“Las primarias, más que una mera competencia entre candidatos fue un proceso de múltiples frentes para reactivar las redes partidistas del país y volver a movilizar a la ciudadanía, tras un largo periodo de despolitización y desmotivación entre la gente. Por un lado, fue un esfuerzo importante de reactivación política, del retorno de la esperanza y de la creencia en el voto, en la posibilidad de cambio político”, evocó el también politólogo Tony Frangie Mawad.

Asimismo, resaltó que las primarias vinieron a relegitimar el liderazgo opositor que en ese momento consideró muy golpeado y desprestigiado por el fracaso del interinato presidido por Juan Guaidó.

“Fueron una muestra de movilización ciudadana, pero también de autonomía de la sociedad civil más allá del Estado y en respuesta a su control; de cierta manera fue una rebelión de esa sociedad y de los partidos contra un Estado en el que las fuerzas fuera del partido dominante son excluidas”, expresó.

Un total de 10 candidatos participaron en las primarias de 2023, de 14 que se anunciaron previamente como competidores. Además de Capriles, se retiraron Freddy Superlano para apoyar a Machado y Roberto Enriquez, de Copei, que igual siguió promoviendo la participación, llamó a ser “guardianes del proceso” y apoyar al ganador. Benjamin Rausseo ni siquiera se inscribió y otros lideres como Manuel Rosales (UNT) ni se asomaron al proceso.

Un balance que hace Enríquez de la época es que las primarias llegaron en un momento de profunda división de la oposición, producto del fracaso de estrategias pasadas. Reconoció que fue un mérito de la PUD en su momento, encabezada por Omar Barboza (UNT) e integrada por diez organizaciones políticas, asumir ese reto.

“Se entendió que la mejor manera de ir más allá de las diferencias era consultando a la gente y no que cada quien se atrincherara en su posición. Las primarias marcaron un nuevo rumbo, reafirmaron a la oposición como mayoría en el país. La gente, más que un candidato eligió un liderazgo que nos condujo al 28 de julio (2024). Sin las primarias, ni María Corina Machado ni la oposición serían lo que son hoy”, sostuvo el hoy secretario ejecutivo de la PUD.

Machado tuvo una victoria holgada por el gran entusiasmo que género durante su campaña electoral

Acto de resistencia

Santiago vive en Antímano y en días previos a las primarias del 22 de octubre asegura que se sentía el ánimo de participación en la gente. Lo atribuyó a una forma de resistencia frente al gobierno, al deseo de cambio que nuevamente encontraba un cauce para su expresión.

Por la nucleación de los centros de votación le tocó sufragar en Montalbán I (parroquia La Vega de Caracas), recordó que el recinto nunca se quedó solo sin votantes. También le viene a la memoria que otro punto ubicado detrás del Centro Comercial Uslar, donde votó su hermano, estaba a reventar de electores en cola.

“La gente se movió para apoyar a los organizadores de las primarias como forma de resistir pacíficamente frente al gobierno, fue un sentimiento como de reto, porque intentaron sabotearlas, se buscaron gente que criticara el proceso. Fui a votar para decirle no a Maduro”, contó a Efecto Cocuyo.

Al mirar atrás, cree que las primarias sirvieron para consolidar un liderazgo unitario en la oposición, necesario para las presidenciales, aunque igual el chavismo no permitiera la candidatura de Machado, no se reconociera el triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, como asegura la oposición. Cree que ese liderazgo, que tuvo su origen en 2023, sigue teniendo fuerza en la actualidad, pese a las críticas porque el cambio de gobierno no ha llegado.

Se consideró que una de las fortalezas de la primaria fue la conformación de la Comisión de Primaria, integrada por académicos y expertos electorales con suficiente credibilidad ante la sociedad y despojados de intereses partidistas. Fue el caso de Casal como cabeza del grupo, Mildred Camero, Guillermo Tell Aveledo, Corina Yoris, Ismael Perez Vigil y Roberto Abdul, entre otros. De 10 integrantes, dos desertaron del proceso antes de la fecha prevista para la votación, subestimando la capacidad de los organizadores y voluntarios para garantizar el éxito del proceso.

Pero hubo voluntarios que prestaron sus casas y locales como centros de votación y hasta en zonas populares como La Vega, pese a las amenazas de los seguidores del chavismo.

Habitantes de zonas populares como Catia colmaron los centros de votación

Carmen pudo comprobar ese ánimo de colaboración, cuando acudió muy temprano al centro de votación asignado (un estacionamiento privado) en pleno corazón del Guarataro (parroquia San Juan de Caracas) para votar en las primarias. No lo logró porque en la madrugada colectivos entraron al local y sustrajeron varios cuadernos de votación, entre ellos el que correspondía a su cédula de identidad. Los miembros de las mesas le sugirieron regresar en la tarde porque los cuadernos serían repuestos, pero no pudo porque tenía que trabajar.

“Se supone que en esa zona mandaba el chavismo, pero me impresionó la cantidad de gente en la cola. Algunos decían que había gente del CLAP grabando a las personas, pero nadie se movió porque querían votar por María Corina”, recordó.

Lecciones para no olvidar

«La primaria fue la derrota espiritual del régimen y de allí en adelante avanzamos en derrota electoral y en todos los otros planos, y ahora estamos en la fase final, en la fase resolutiva. No tengo dudas de que hemos llegado aquí gracias a ese hito que ha marcado la historia», dijo Machado durante un encuentro virtual para recordar el proceso de primarias, este 22 de octubre.

De acuerdo con Castellanos Vásquez, hay varias lecciones que dieron las primarias que no se olvidaron para las elecciones presidenciales y se deben tener presentes en la actual coyuntura:

*Demostraron la posibilidad real de diálogo y de acuerdos dentro de la oposición democrática

* ⁠Capacidad organizativa de la oposición democrática y potencialidad de movilización, evidenciada en las elecciones presidenciales.

* ⁠Demostraron que la ruta electoral tiene un terreno abonado en Venezuela.

*Motivaron y despertaron la esperanza en el pueblo venezolano, además de legitimar un liderazgo fuerte en la figura de Machado que condujo al triunfo de González Urrutia en las presidenciales, no reconocido por Miraflores.

“Las primarias también demostraron que cuando hay fe en los liderazgos, cuando tienen legitimación ciudadana, generan confianza y tienden a tener resultados positivos, movilizar más, sobre todo cuando hay coordinación entre las fuerzas opositoras frente a un Estado que pretende controlarlo todo. Despertaron una llama en los venezolanos que demostraron que no se habían rendido, a pesar de las adversidades, sino que pueden ser resilientes y dispuestos a movilizarse y actuar por un cambio. Las primarias son el germen de lo que ocurre hoy”, agregó Mawad.

Enriquez advierte que no se trata de ver a las primarias como una “receta para todo” , pero sin duda marcaron un antes y un después en la lucha democrática venezolana. Consultado acerca de si los factores que se separaron de la PUD tras las presidenciales, pero que ya asomaban críticas en tiempos de primarias, olvidaron esas lecciones, respondió:

“El país ya los castigó. Haber logrado sólo cuatro diputados en una Asamblea evidencian un problema de legitimidad, no son expresión de la oposición que es mayoría”, dijo en alusión a quienes hoy manifiestan serias diferencias con el liderazgo de Machado y la postura de la PUD.