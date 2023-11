Diosdado Cabello sobre prórroga de sanciones de UE: «No asustan a nadie»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, rechazó la prórroga, por seis meses más, de las sanciones de la Unión Europea (UE) contra funcionarios venezolanos por «socavar la democracia», anunciada por el bloque regional este 13 de noviembre.

«La Unión Europea no asusta a nadie. Esa renovación la ordenó EEUU, son muy predecibles, les tocará revisar si les ha funcionado o no. A lo mejor si en Venezuela hubiera un presidente como (Iván) Duque o (Gabriel) Boric con rabo de paja, a lo mejor les hacen caso, pero aquí estuvieron primero el comandante (Hugo) Chávez y luego el presidente (Nicolás) Maduro», expresó en rueda de prensa.

Cabello señaló a la UE de no «saber dónde están parados» y de subestimar al gobierno venezolano y al Psuv. También señaló al bloque europeo de ser «socios» de la «extrema derecha» representada por el extinto gobierno interino.

«¿Qué se cree la Unión Europea? Un poder, una arrogancia (…) Que nos sigan subestimando que nos vamos a levantar cada vez que quieran atropellarnos, nos levantamos con más fuerza», fustigó.

Cabe destacar que en la lista de funcionarios sancionados por la UE están el propio Cabello, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López; el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami; el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Iván Hernández Dala; la ministra de Educación Universitaria y exrectora del CNE, Sandra Oblitas, así como Katherine Harrington, presidenta del Circuito Judicial de Caracas, entre otros.

A diferencia de las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo y otros sectores de la economía nacional, el Consejo Europeo dice que dichas medidas no afectan a la población venezolana.

Rechaza plazo de EEUU sobre inhabilitaciones

Cabello también se refirió al plazo de EE. UU., en voz del asesor de la Casa Blanca, Juan González, para que hasta el 30 de noviembre el gobierno de Nicolás Maduro dé pasos concretos hacia el levantamiento de inhabilitaciones contra dirigentes opositores como la ganadora de las primarias, María Corina Machado. De lo contrario, se desmantelará el reciente alivio de sanciones en áreas como el petróleo, gas, minería y mercado de bonos.

«Vaya (EE. UU,) a lavarse ese paltó. Creen que a estas alturas nos van a asustar con ese tipo de amenazas, con cosas que en los acuerdos firmados no están por ningún lado, son antojos de algunos sectores, así es como se mueven los grupos de EEUU, esos funcionarios responden a las órdenes de los lobbistas; no nos importa lo que ellos piensen, no nos van a detener amenazas de ningún tipo, muy grosero pensar que nos pueden imponer cosas», fustigó.

También señaló a la Plataforma Unitaria Democrática de atender los intereses del gobierno norteamericano al no fijar una posición contundente de apoyo al referendo sobre el Esequibo como parte de una estrategia de defensa de ese territorio.

La coalición opositora emitió un comunicado en el que sugiere a los venezolanos evaluar libremente la respuesta a las preguntas de la consulta popular, sin hacer un llamado directo a votar en el referendo previsto para el 3 de diciembre, ni especificar si se adhieren o no a la iniciativa.

Cabello tildó el comunicado de «ambiguo» y también rechazó que la Plataforma llame a una efectiva defensa del territorio Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

«Que sectores opositores defiendan que es la Corte Internacional de Justicia, en verdad defienden que nos despojen. Que nos quiten la Guayana Esequiba, pero no tienen valor, si no quieres decir nada, recurres a la ambigüedad. Hazte el loco o la loca, eso lo hacen bien; hazte el desentendido, sí, pero no, no tienen coraje para asumirlo», recriminó.

Aseguró que una decisión de la CIJ contra Venezuela en el diferendo territorial ya estaría tomada. Dijo además que la oposición no puede estar a favor del reclamo de la Guayana Esequiba porque, de lo contrario, EE. UU. les retira el apoyo político. Advirtió que la ambigüedad es «sospechosa» y que no puede haberla a la hora de defender la patria.

Llama a participar en simulacro y referendo

El también diputado de 2020, llamó a participar en el referendo del 3 de diciembre, día en el que señaló, «debe salir a votar una avalancha de gente» y «pasarle por encima» a la oposición que no apoya. También pidió familiarizarse con el acto de votación y con las preguntas de la consulta en el simulacro previsto para este domingo 19 de noviembre.

Aseguró igualmente que la gente en la calle habla del referendo y que se identifica con algunas de las preguntas de la consulta, como la número 5 que plantea la creación del estado Guayana Esequiba, anexando el territorio en reclamación al mapa venezolano.

Recalcó que la política venezolana «es de paz», pero sin dejarse quitar el territorio «ni ceder ni un centímetro». Acotó que lo que se consulta en el referendo no es la soberanía sobre el Esequibo, sino la estrategia de defensa por ser un tema «de especial trascendencia», como lo dicta el artículo 71 de la Constitución.

