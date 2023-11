La Plataforma Unitaria Democrática fijó posición sobre el referendo sobre el Esequibo, convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 3 de diciembre, en la que invita a los ciudadanos a hacer uso «del libre albedrío» para analizar y decidir libremente sobre las preguntas que plantea la consulta popular.

La coalición opositora no llama directamente a la población a participar en el referendo ni indica si se adhirió o no a la iniciativa propuesta por la Asamblea Nacional (AN) de 2020. Hasta este miércoles 15 de noviembre hay oportunidad en el CNE para que las organizaciones con fines políticos y movimientos sociales se inscriban para hacer campaña y postular testigos electorales.

Mediante un comunicado divulgado este 13 de noviembre, la Plataforma subrayó que existe un gran consenso nacional sobre el hecho de que el Esequibo es de Venezuela y rechazó lo que calificó como intentos de dividir y sacar provecho político a partir de la disputa territorial.

Rechaza «falsas divisiones»

«Cualquier intento de crear falsas divisiones en torno a este gran acuerdo no tiene cabida. Desde la Plataforma Unitaria hemos estado y seguimos comprometidos con la defensa de nuestros derechos sobre el Esequibo. Creemos que, por ser esta materia del más alto interés nacional, debe estar alejada de cualquier intención de provecho político partidista e igualmente debe estar desprendida de cualquier compromiso de militancia partidista», se señala en el texto.

La Plataforma igualmente subrayó que la actual situación sobre el diferendo territorial es consecuencia «de una política exterior irresponsable, de hace más de 20 años».

La CIJ citó a Guyana y a Venezuela para este martes 14 de noviembre y miércoles 15 noviembre. A la representación venezolana le corresponde el segundo día para que conteste a las objeciones del gobierno guyanés sobre la realización del referendo consultivo previsto para el 3 de diciembre. Guyana considera que la consulta afecta el juicio que se sigue en la CIJ sobre la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899.

«Expresamos nuestra convicción de que el Laudo Arbitral de París del año 1899, que pretendió arrebatarnos parte importante de nuestro territorio en el Esequibo, es un laudo nulo, lo cual fue demostrado de manera contundente por nuestra Cancillería durante el gobierno del presidente Raúl Leoni, con todos los argumentos y pruebas de esa nulidad» dijo al respecto la Plataforma.

Asimismo, ratificó el reconocimiento a la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico aplicable para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para las partes, con el fin de resolver de manera pacífica la controversia limítrofe.

Defensa ante la CIJ

Para la Plataforma, en coincidencia con expertos en derecho internacional, Venezuela tiene cómo demostrar sus derechos sobre el Esequibo por lo que debe preparar su contramemoria para abril de 2024 y presentarla ante la Corte a fin de lograr una decisión ajustada a las leyes.

«Reiteramos tal y como lo señalamos en el comunicado que emitimos el 6 de abril de este año, nuestro planteamiento para que, de manera inmediata, se constituya un grupo de expertos del más alto nivel que proceda a una revisión integral y estratégica de la defensa de nuestros derechos», indicó el comunicado.

Voceros del chavismo han emplazado a la coalición opositora a sumarse a favor de la consulta popular en cumplimiento a los acuerdos firmados en México y Barbados sobre la defensa del Esequibo.

