Diosdado Cabello pide al Psuv «aprender a ser oposición»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo que tras la victoria de la oposición en tres gobernaciones y más de 100 alcaldías, el chavismo debe «aprender a ser oposición«.

Este domingo lo entrevistó el periodista y ministro de Cultura, Ernesto Villegas, donde dijo que pese a la victoria del partido de gobierno, harán una revisión profunda de esos números.

“¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde debemos corregir? ¿El método aplicado fue el correcto? Nosotros estamos obligados a revisar. Cómo hacer para que los números en vez de bajar o detenerse, puedan incrementarse”, afirmó.

El Psuv ganó, a falta del resultado de Barinas, 19 gobernaciones y 211 alcaldías. En totales de votos sumó, hasta la tercera actualización de resultados del CNE, 3,9 millones de votos frente a los 4,05 millones de todas las candidaturas de la oposición.

Revisión de los números

“Nosotros ganamos, pero yo en lo personal tengo mis dudas. No estoy conforme, no tengo la conformidad de los números, no de la victoria“, afirmó el también diputado a la Asamblea Nacional de mayoría chavista.

También dijo que apoyaba la eliminación de la figura de los protectores de estado en las gobernaciones donde la oposición gobernará (Cojedes, Nueva Esparta y Zulia), al decir que los mandatarios electos de estas regiones ya han conversado con el mandatario Nicolás Maduro.

“Ellos obtuvieron tres gobernaciones. Me parece que es bueno para la democracia, porque nosotros tenemos que aprender a ser oposición. Por ejemplo, en el estado Zulia ¿Quién debe hacerle oposición a Rosales? El Psuv», agregó durante la entrevista.

El dirigente, quien fue el jefe nacional de campaña de las elecciones regionales y municipales, también sostuvo que deben cambiar las formas de gobernar, en especial para adaptarse a la situación actual del país.