Diosdado Cabello descarta división en el chavismo, pero advierte que “no hay espacios para negociados”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, negó que las recientes detenciones de la Policía Nacional Anticorrupción tengan que ver con retaliaciones internas o divisiones en el chavismo.

No obstante, advirtió: “Aquí no hay espacios para negociados, hay espacios para defender esta patria. Nada nos va a detener, no hay absolutamente nada que nos pueda detener».

En una rueda de prensa, ofrecida este lunes 20 de marzo, el diputado aseguró que los arrestos son parte de la “lucha contra la corrupción” que ordenó el gobernante Nicolás Maduro.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre los detenidos?

El dirigente subrayó que las presuntos implicados en hechos de corrupción son una “excepción” y una “minoría” que no comprometen la unidad del partido: “Estas cosas lo que hacen es unirnos más en (Hugo) Chávez (…) No nos preocupa lo que diga la oposición que no tiene moral para hablar de corrupción, eso no significa que nos vamos a hacer los locos, donde haya que proceder se procede”.

El dirigente ofreció más detalles sobre los detenidos, aseguró que los jueces están involucrados con “cobro de sentencias”. Aunque no dijo nombres, el canal del Estado confirmó que se trata de: Cristobal Cornieles Perre, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas; y José Maxcimino Márquez, Juez 4° antiterrorista.

Sobre la detención del alcalde de Las Tejerías, Pedro Hernández, dijo: “Un funcionario público no puede tener amigos en grupos delictivos”.

Mientras Cabello ofrecía sus declaraciones, Tareck El Aissami publicó su renuncia como ministro de Petróleo. Las denuncias de corrupción salpican al exsuperintendente de Sunacrip, Joselit Ramíez, quien fue cercano a El Aissami cuando éste ocupó la vicepresidencia de la República.

El Ministerio Público designó a cinco fiscales para investigar los presuntos hechos de corrupción y malversación.

Primarias opositoras con el CNE

Cabello también se refirió a los candidatos de la oposición que aspiran la silla presidencial. «Están enredados y cada día aparecerán más candidatos que aspiran ser parte de la dirección política de la oposición, nos parece sano en la medida en que se desaparecen los que creen estar ungidos», manifestó.

Agregó que si las primarias no se realizan con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) «se estarían haciendo mucho daño porque quien organiza las elecciones es el CNE».