Diosdado Cabello a EEUU: nos defenderemos de quien sea, cuando sea y como sea

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, rechazó las últimas declaraciones del gobierno de Estados Unidos con relación a la administración de Nicolas Maduro y advirtió que se defenderán de cualquier agresión extranjera, “donde sea y cuando sea”.

“Somos conscientes de que este nuevo ataque del imperialismo tiene un único fin, derrocar a los gobiernos que no les sean afines. Desde aquí, siempre en paz, jamás hemos atacado a nadie, pero estamos listos para defendernos de quien sea, cuando sea y como sea”, recalcó en la rueda de prensa semanal de la tolda roja.

Recientemente, EEUU duplicó a 50$ millones de dólares la recompensa que ofrece a quien proporcione información que facilite la captura de Maduro, a quien señala liderar una red de narcotráfico. La medida la anunció la fiscal general de ese país, Pamela Bondi.

Asimismo, de acuerdo a medios internacionales, el gobierno de Donald Trump firmó una orden que pide al ejército de su país combatir los carteles del narcotráfico latinoamericanos, entre ellos el denominado Cartel de los Soles, al que vincula con la administración de Maduro y declaró como organización terrorista transnacional.

Cabello agradece a Petro

Cabello también agradeció al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por expresar apoyo a Miraflores e invitar a EEUU al diálogo para atacar conjuntamente a los grupos del narcotráfico. Igualmente a personalidades, organizaciones políticas y movimientos sociales.

“Los enemigos de la patria no descansan, ya han acudido a métodos del extremismo, a la violencia, al terrorismo, identificados plenamente, no les queda que buscar alianzas con sectores como lo hemos denunciado, del narcotráfico internacional, de los conspiradores de toda la vida, con las bandas criminales que en algún momento existieron en Venezuela y están protegidas por otros gobiernos como el caso de Ecuador y de (Álvaro) Uribe, de (Iván) Duque, (Andrés) Pastrana. Aquí nos van a encontrar”, dijo.

La semana pasada, el también ministro del Interior y Justicia anunció la semana pasada nuevas detenciones en Venezuela y la incautación de material explosivo en el estado Monagas como parte de un nuevo plan para desestabilizar a la administración madurista. Responsabilizó a la líder opositora María Corina Machado, de quien reiteró que saben dónde se esconde.

A través de un comunicado del Psuv que leyó en transmisión de VTV, aseguró que la oposición a la que tilda de extremista por reclamar el desconocimiento de la voluntad popular en las presidenciales de 2024, no tienen ninguna capacidad de movilización y poder de ataque y por ello recurre a alianzas internacionales y “acciones terroristas”. Subrayó que las fuerzas revolucionarias “no están asustadas”.

Insistió en que a partir del ciclo electoral 2025 en Venezuela, nació una “nueva oposición”, de la cual esperan “esté a la altura” de las circunstancias y defiendan la soberanía nacional.

Este lunes 11 de agosto, el Psuv convocó a una marcha en Caracas en apoyo a la gestión de Maduro. En redes sociales, usuarios denunciaron que la asistencia de empleados públicos era obligatoria.