La audiencia de juicio contra el periodista Roland Carreño, prevista para este martes 17 de mayo, fue diferida.

El motivo fue la ausencia de un testigo que promueve el Ministerio Público en contra del comunicador, informó a Efecto Cocuyo su abogada Ana Leonor Acosta.

“Roland Carreño fue presentado en tribunales, estuvimos esperando, pero no llegó ningún medio de prueba. El testigo era de la PNB (Policía Nacional Bolivariana)”, señaló.

A la defensa no le informaron los motivos por los que el presunto testigo no se presentó y la audiencia fue reprogramada para este venidero viernes 20 de mayo.

A pesar de estar en prisión, Carreño se encuentra en una condición física y anímica estable, según Acosta.

“Está en una celda pequeña junto a otra persona, pero dice estar en buenas condiciones, sale al sol y le están suministrando sus medicamentos”, declaró la abogada.

Prisión injusta

No obstante, organizaciones como Acceso a la Justicia denuncian que la prisión de Carreño es injusta y exige su inmediata liberación.

Entre las irregularidades que destaca la asociación civil está la aprehensión sin una orden de detención y la incomunicación de Carreño, lo que viola el artículo 44 de la Constitución.

«Durante casi 24 horas los familiares, abogados y allegados a Carreño no tuvieron certeza de dónde se encontraba ni quién lo tenía, aunque se trasladaron hasta las sedes de organismos como el cuestionado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y hasta el Palacio de Justicia para tener noticias de él.

No fue sino hasta casi 24 horas después de su desaparición, y producto de la campaña por redes sociales, que las autoridades anunciaron que lo tenían en su poder. No obstante, la información no fue completa, porque en ningún momento precisaron dónde estaba, quién lo tenía ni por qué», documenta Acceso a la Justicia.

Delitos imputados

El pasado 9 de mayo inició el juicio contra el periodista en el Palacio de Justicia de Caracas, y se ratificó la imputación de los delitos de tráfico de armas, asociación para delinquir, conspiración criminal y financiamiento del terrorismo.